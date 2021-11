Suzuki S-Cross : nouvelle génération en 2022

Le SUV compact Suzuki S-Cross fera peau neuve en 2022. Il faut dire que la génération actuelle n’est plus toute jeune : elle a été présentée au public au salon de Genève en 2013.

Restylé en 2016, le S-Cross est un SUV compact au gabarit légèrement supérieur à celui du Vitara. Il était alors proposé avec des moteurs essence et diesel, sans électrification : ce qui se faisait à l’époque.

Cette fois-ci, le Suzuki S-Cross 2022 fera l’impasse sur le diesel, abandonné par la marque sur l’ensemble de ses modèles. Le nouveau S-Cross misera au contraire sur l’hybridation, comme c’est le cas du S-Cross 2021.

L’actuelle génération du Suzuki S-Cross sera bientôt à la retraite

Les progrès devraient être notables sur les nouveaux moteurs, avec une baisse de la consommation et des émissions de CO2. Pour y parvenir, la tension de l’alterno-démarreur des moteurs Boosterjet hybrid devrait passer de 12V à 48V.

Suzuki devrait toujours proposer le choix entre la boîte manuelle et la boite automatique, mais aussi entre la traction avant et la transmission intégrale Allgrip chère à la marque.

Dans l’habitacle, le design de la planche de bord devrait évoluer et disposer d’un écran central plus grand, et peut-être d’une instrumentation numérique pour le conducteur. On s’attend aussi à davantage d’équipements de sécurité active, la tendance du moment.

Cette troisième génération du Suzuki S-Cross pourrait être présentée fin novembre. Le constructeur prévoit en effet de dévoiler un tout nouveau modèle en première mondiale !

Les prix du futur Suzuki S-Cross devraient débuter à partir de 25000 euros, avec un niveau d’équipement supérieur à ce que propose la concurrence, par exemple chez Volkswagen, Peugeot ou Renault. Suzuki mise beaucoup sur un très bon rapport prix-prestations, qui séduit les clients toujours plus nombreux. Rendez-vous dans peu de temps pour découvrir le design de ce nouveau modèle…