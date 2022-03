Achat de voiture neuve : comment payer moins cher ?

Malgré son succès, le Ford Puma peut se trouver avec de belles remises

Les voitures neuves sont de plus en plus chères. Il était encore possible de trouver des voitures neuves à 8000 euros il y a quelques années, mais ce n’est plus le cas. Chez Dacia, la Sandero d’entrée de gamme nécessite 10000 euros, à condition de faire l’impasse sur la climatisation. Et chez les constructeurs généralistes, il sera difficile de trouver une citadine neuve à moins de 15000 euros prix catalogue. Les voitures neuves sont de plus en plus chères pour différentes raisons : le coût croissant des normes anti-pollution, des équipements de sécurité, la hausse du prix des matériaux et des composants électroniques, le prix supérieur des transports maritimes…

Des voitures neuves plus chères, c’est une triste réalité. Pour acheter du neuf, voici quelques pistes qui vous aideront à faire baisser la facture.

Négocier une voiture neuve en concession

Il était encore possible jusqu’il y a peu de négocier relativement facilement une remise lors de la commande d’une voiture neuve chez un concessionnaire. Sur des marques comme Dacia ou Tesla, la remise est inexistante. Mais chez des marques comme Ford, Renault ou Nissan, il était logique de négocier quelques points de remise.

Avec la pénurie de composants électroniques du fait de la crise sanitaire mondiale, les délais de livraison se sont allongés. Et quand les voitures neuves ne sont pas en stock, cela réduit les remises en concession. Pour avoir une voiture rapidement, chez de nombreuses marques cela anéantit l’espoir d’une négociation tarifaire.

Mais rien n’est impossible côté négociation. Il vaut mieux tenter sa chance et faire la comparaison entre plusieurs modèles concurrents pour bénéficier d’une meilleure offre. De plus, en allant chez un concessionnaire avec une offre du voisin qui comprend une remise, cela facilitera les choses. Si vous acceptez d’attendre votre voiture der longs mois, vous aurez plus facilement gain de cause.

Comme toujours les dernières nouveautés sont difficiles à négocier. Les voitures en seconde partie de carrière vous laisseront plus de chance.

Il existe également des comparateurs, comme Kidioui qui permet d’avoir accès pour un véhicule de son choix à plusieurs offres de prix. Et notamment chez les mandataires.

Acheter sa voiture neuve chez un mandataire

Les mandataires ou importateurs automobiles, demeurent une alternative intéressante pour décrocher les meilleures remises possibles.

Pas besoin de négocier : les prix sont directement affichés en net, avec le montant de remise possible. Les niveaux de remise vont de 3 % sur des Dacia à près de 30 % pour certains modèles. En moyenne les remises sont actuellement comprises entre 10 et 20 % : c’est moins que les précédentes années pour les raisons évoquées ci-dessus.

Les voitures importées répondent aux mêmes normes européennes, disposent des mêmes motorisations que celles vendues en concession. Ce qui peut différer, c’est le niveau d’équipement et le nom de la finition. Car les marques créent leur gamme en fonction des goûts et des attentes des consommateurs. D’un pays à l’autre, les besoins diffèrent. Voilà pourquoi par exemple les voitures destinées aux pays nordiques sont équipées de sièges chauffants, ce qui sera plus rarement le cas d’une voiture destinée au Portugal !

Afin de faciliter la future revente ou reprise de votre voiture, il est donc conseillé d’opter pour un niveau d’équipement proche de celui d’un modèle vendu en France. En activant des options si nécessaire, car des équipements supplémentaires vous aideront à revendre, alors que des équipements manquants seront au contraire un véritable frein.