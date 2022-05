La future Mini électrique bientôt prête

Mini prépare activement le renouvellement de sa Mini 3 portes, la fameuse Mini Hatch. Cette cinquième génération de Mini est testée en Laponie, pour les tests dynamiques dans des conditions extrêmes.

Car la marque anglaise annonce un changement : cette nouvelle Mini sera 100 % électrique. La génération actuelle est proposée en essence et en électrique, et on les Mini ont également carburé au gazole il n’y a pas si longtemps !

Cette Mini électrique 3 portes sera commercialisée en 2023. Esthétiquement, elle devrait évoluer sur de nombreux détails. On remarque par exemple que le porte à faux avant est très court. Globalement les proportions sont assez proches du modèle que l’on connait. Il ne faut pas non plus choquer la clientèle ! Les feux arrière contrairement à ce que laisse croire le camouflage, seront de forme triangulaire.

Mini déclinera comme d’habitude son modèle en cabriolet, ainsi qu’en carrosserie 5 portes. La marque ne donne pas encore d’indications sur la gamme proposée. A l’heure actuelle, la version électrique se cantonne à la Cooper SE. Il est tout à fait probable que Mini décline plusieurs niveaux de puissance, et d’autonomie. Lors des essais dynamiques actuels, les ingénieurs travaillent pour maintenir le fameux « go-kart feeling », sans oublier le confort de conduite.

Cela semble logique que la petite Mini devienne 100 % électrique, du fait de sa vocation première de citadine.

Le renouvellement du Countryman devrait suivre, mais le SUV de la marque aura également droit à des versions thermiques. Mini prépare également l’arrivée d’un autre modèle électrique inédit, un crossover de segment B. Celui-ci devrait dévoiler en partie son style à travers un concept-car qui sera révélé cette année.

Le nouvel arrière de la Mini 2023 camouflé…

Mini électrique 2023

