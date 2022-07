Quelle version de Renault Austral pré-commander ?

Les pré-commandes du nouveau Renault Austral sont ouvertes depuis le 30 juin 2022. Et ce dans 5 pays d’Europe pour le moment : la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et les Pays-Bas.

De quoi pouvoir concrétiser le passage à l’achat pour une partie des prospects qui s’étaient inscrits au programme relationnel « Austral now ».

Il est désormais possible de configurer l’Austral, mais aucun tarif n’est indiqué, ni pour la version ni pour les options. Vous pouvez déjà mettre une option sur une version de votre choix contre la somme de 500 euros. Cette caution sera restituée en cas de désistement, et permettra en cas de commande validée d’être livré plus rapidement. En Attendant des offres Fast Track en 30 jours comme sur l’Arkana !

La nouvelle gamme du Renault Austral

4 niveaux de finitions constituent la gamme : Equilibre, Techno, Iconic, et Techno ou Iconic en « Esprit Alpine ». Voici le détail de chaque finition, avec ses équipements, et les moteurs disponibles.

Renault Austral Equilibre

En entrée de gamme, l’Austral Equilibre ne fait logiquement pas rêver avec des jantes alliage 17″ grises et non diamantées, une sellerie tissu, mais tout de même la calandre à damier chrome sombre, et les passages de roues et les bas de caisse en noir brillant.

Les équipements sont déjà nombreux : feux avant LED Pure vision, freinage actif d’urgence avec fonction intersection, aide au parking arrière, assistant maintien dans la voie, carte accès et démarrage mains-libres, climatisation automatique bi-zone, rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants rabattables automatiquement, tableau de bord avec écran numérique couleur 12,3‘’, système multimédia OpenR Link avec écran tactile 9’’, réplication smartphone compatible avec Android AutoTM et Apple Car PlayTM, et son Arkamys auditorium.

Une seule version est proposée en association avec le moteur mild hybrid advanced 130 ( codification EA2 M26W2MM ).

En option les acheteurs peuvent ajouter le Pack City ( avec aide au parking avant et latérale, caméra de recul ), le pack roue de secours (roue de secours galette, faux plancher de coffre), et le pack navigation (écran central tactile 12’’ avec navigation et services Google).

Ce niveau de finition ne donne pas non plus accès à tous les coloris. Il faudra choisir entre blanc glacier, gris schiste, noir étoilé ou bleu iron.

Renault Austral Techno

Le second niveau du nouveau SUV Renault devrait davantage séduire que l’entrée de gamme avec une présentation enrichie : jantes alliage 19’’ Komah diamantées noir et vitres arrière surteintées à l’extérieur, sellerie mixte similicuir / tissu dégradé de gris, lumière d’ambiance personnalisable sur les panneaux de porte et console centrale, ou encore système OpenR Link avec écran tactile 12″ et services Google à l’intérieur.

Sans oublier également les équipements suivants : Multi-Sense, caméra de recul, aide au parking avant et latéral, feux avant LED Adaptative Vision, rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre, et banquette arrière coulissante 1/3 – 2/3 et fonction easy break.

Cette fois-ci la finition Techno donne accès à 4 motorisations :

mild hybrid advanced 130 ( codification 130 EA3 M26W2MM )

mild hybrid 160 auto ( EA3 MJ6U 2VS )

E-Tech full hybrid 160 ( EA3 M56W2HY )

E-Tech full hybrid 200 ( EA3 M26W2HY )

En option il est possible d’opter pour le pack safety (avertisseur d’angle mort et prévention sortie de voie, avertisseur de sortie stationnement en marche arrière ,freinage d’urgence arrière, sortie sécurisée des occupants), pack extended grip ( (extended grip, jantes alliage 18’’ Altao diamantées noir, pneus tout temps), pack city premium (caméra 3D vision 360°, parking main libre, rétroviseurs extérieurs à mémoires), pack confort (siège conducteur électrique avec réglage lombaire et fonction massage, sièges avant chauffants), pack winter (siège conducteur électrique avec réglage lombaire et fonction massage, sièges, pack sunroof (toit en verre fixe panoramique, barres de toit longitudinales). De quoi sérieusement faire grimper la note !

Pour les coloris, en plus des 4 teintes proposées sur Equilibre, ce niveau de finition ajoute le Rouge flamme, et le Blanc nacré brillant.

Renault Austral Iconic

Le troisième niveau de finition de l’Austral va encore plus loin dans les équipements, avec une présentation extérieure qui comprend la peinture bi-ton avec toit noir, les jantes alliage 20’’ Effie diamantées noir, les barres de toit longitudinales chromées, et le bouclier avant avec lame sport couleur carrosserie.

A l’intérieur là aussi on arrive sur du haut de gamme avec un insert de tableau de bord en bois véritable et la sellerie mixte similicuir nappa /tissu carbone foncé avec surpiqûres or.

La dotation comprend également en série de nombreux équipements de confort et de sécurité : caméra 3D vision 360°, parking main libre / full parking automatique (selon moteurs), avertisseur d’angle mort, régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go, hayon motorisé mains libres, sièges avant chauffants, siège conducteur à réglages électriques et massage, volant chauffant.

Plus haut de gamme, cet Austral réduit les propositions mécaniques à deux :

mild hybrid 160 auto ( EA4 MJ6U2VS )

E-Tech full hybrid 200 ( EA4 M26W2HY )

On retrouve les mêmes coloris que sur Techno, à l’exception du blanc glacier qui n’est plus proposé. Très bien équipé de série, les options sont forcément moins nombreuses. Il y a tout de même le pack advanced driving assist (active driver assist: régulateur de vitesse adaptatif intelligent + centrage dans la voie, gestion de la vitesse), le pack lounge (sellerie cuir, siège passager électrique, appuis-tête avant grand confort), le pack Harman Kardon (son premium Harman Kardon avec 12 haut-parleurs / 485W / 5 ambiances).

Autre option intéressante : le fameux châssis 4Control avec les 4 roues directrices ! Celui-ci n’est proposé que sur cette finition et les deux suivantes.

Austral Techno ou Iconic Esprit Alpine

L’Esprit Alpine ajoute à la finition Techno ou Iconic les jantes alliage 20 » daytona diamantées noir, le bouclier avant avec lame sport gris satiné, les barres de toit longitudinales noires satinées, les enjoliveurs de tours de vitres noir brillant, les inserts de porte et de tableau de bord en Alcantara avec surpiqûres bleues, le volant en cuir & Alcantara et surpiqûres bleu/blanc/rouge, la sellerie mixte tissu carbone / Alcantara avec surpiqûres bleues, les appuie-tête spécifiques avec broderie Alpine.

En plus de ces équipements, la version Iconic Esprit Alpine gagne également le système active driver assist, les appuie-tête avant grand confort et le siège passager à réglages électriques.

Deux moteurs sont proposés pour Techno Esprit Alpine :

mild hybrid 160 auto ( ESL3MJ6U2VS )

E-Tech full hybrid 200 ( ESL3M26W2HY )

Seule la plus grosse motorisation est proposée sur Iconic Esprit Alpine :

E-Tech full hybrid 200 ( ESL4M26W2HY )

Conclusion

La nouvelle gamme du Renault Austral est très complète, avec des finitions bien positionnées et de nombreuses possibilités de personnalisation. Il ne manque très logiquement que les prix pour vraiment pouvoir bien choisir !

En premier prix, la finition Equilibre sera rarement choisie, sauf plus tard par les flottes d’entreprise ( et encore ). La finition Techno apparait déjà sympathique en présentation, mais comporte énormément de pack optionnels. Choisir ce niveau implique de rester raisonnable sur les options, sinon autant grimper sur la finition supérieure Iconic ultra-équipée. Enfin les sortes de pack Esprit Alpine apportent un look en plus, qui devrait séduire la clientèle plus jeune, les actifs donc. Mais feront aussi grimper les prix…

Du côté des moteurs, la proposition mild hybrid 160 auto sera un bon compromis entre puissance et prix d’achat plus raisonnable. Mais avec un appétit forcément plus conséquent que celui d’un Kadjar diesel ! Le passage à la caisse risque donc de faire mal avec cet Austral, qui sera plus cher que son prédécesseur et plus énergivore pour ceux qui ne peuvent pas le sélectionner dans une des deux versions Full Hybride de 160 ou 200 ch. Et pour l’instant, la gamme se dispense de version hybride rechargeable.

On comprend néanmoins que Renault ait fait le choix de ne pas le proposer en diesel. Les clients devront donc se passer de diesel, et aussi de la recharge.