Hyundai Ioniq 5 : autonomie, performances, prix

Hyundai Ioniq 5

Commercialisée à la mi-2021 en France, la nouvelle Hyundai Ioniq 5 marque le développement d’une nouvelle gamme de voitures électriques pour la marque coréenne. Elle sera suivie en 2022 par la présentation de la Ioniq 6, une grande berline rivale de la Mercedes EQE.

Cette Ioniq 5 est la première voiture à utiliser la plateforme modulaire électrique (E-GMP) de Hyundai Motor Group. Elle innove également par son design inédit, inspiré du concept EV ‘45’ de Hyundai présenté en 2019. Et malgré son allure générale qui pourrait faire penser à une grosse compacte, la Ioniq 5 est classée comme un crossover.

Les dimensions et le coffre de la Hyundai Ioniq 5

La Ioniq 5 mesure 4,63 m de longueur, par 1,89 m de large et 1,64 m de haut. Elle est donc plus proche d’un Mercedes EQC que d’un EQA.

Son volume de coffre de 527 litres passe à 1 587 litres avec les sièges rabattus ( en 60/40 ). La contenance globale est améliorée avec le petit coffre avant situé sous le capot, qui peut contenir 57 litres.

Les moteurs, les performances et l’autonomie de la Hyundai Ioniq 5

Deux motorisations sont proposées sur la Ioniq 5, en association avec deux tailles de batterie.

Une configuration est en propulsion arrière avec un seul moteur placé à l’arrière, alors que la configuration la plus puissante dispose en plus d’un moteur à l’avant. Cette version est capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 5,2 s ! Elle dispose en effet d’une puissance cumulée de 321 chevaux.

Entraînement Batterie Moteur arrière(puissance) Moteur avant(puissance) Couple(combiné) 0-100 km/h Vitesse maximum AutonomiesCycle mixte(WLTP) Transmission intégrale 72,6 kWh 155 kW 70 kW 605 Nm 5,2 s 185 km/h 460-430* km Propulsion 72,6 kWh 160 kW -229 ch – 350 Nm 7,4 s 185 km/h 481-451* km Propulsion 58 kWh 125 kW -170 ch – 350 Nm 8,5 s 185 km/h 384 km

L’autonomie varie donc de 384 à 451 km selon les versions, une fourchette assez restreinte.

Avec la charge rapide 800 V, une recharge à 80 % est possible en seulement 18 minutes.

Point positif : la technologie de charge inversée V2L permet d’utiliser la voiture comme source d’alimentation quand on se trouve en extérieur. Elle dispose notamment d’une prise 230 V à l’arrière, utilisable même à l’arrêt.

La gamme et les prix de la Ioniq 5 – au 30/06/22

Les prix débutent à partir de 46500 euros, avec la finition Intuitive. Le niveau d’équipement de cette entrée de gamme comprend de série : vitres arrière surteintées, chauffage de la batterie, feux de jour à LED type Pixel, climatisation automatique bi-zone, sellerie tissu, volant cuir, compteurs numériques 12,3″, système de navigation Europe avec écran 12,3″, accès mains libres, régulateur de vitesse adaptatif intelligent, frein de parking électrique…

Pour 3200 euros de plus, soit 49700 euros, vous pouvez passer de la version 58 Propulsion avec batterie 58 kWh et 170 ch de puissance, pour la version 77 Propulsion avec batterie de 77 kWh et 229 ch.

La finition Creative est affichée à partir de 49300 euros. Son équipement s’enrichit nettement : aide au stationnement avant et arrière, caméra de recul, jantes alliage 19″, sellerie semi-cuir…

A ce tarif, il s’agit de a version 58 Propulsion, la version 77 Propulsion est facturée 52500 euros.

Il existe ensuite un bond pour passer à la version Intuitive, à partir de 58500 euros. Il faut dire qu’elle commence directement avec la configuration 77 Propulsion, et donne aussi accès à la version 77 HTRAC avec ses 325 ch. Pour un tarif de 62400 euros…

L’équipement gagne les éléments suivants : affichage tête haute sur le pare-brise avec réalité augmentée, toit vitré panoramique, sellerie cuir, sièges avant et arrière chauffants, alarme périmétrique.

L’évolution de l’offre Hyundai Ioniq

Ioniq est la contraction de « ion » et « unique ». La première Ioniq voit le jour en 2016 et a la particularité d’être proposée à la fois en hybride, en hybride rechargeable et en électrique. Elle quittera la scène dès cette année.

Il s’agit désormais d’un famille de modèles, avec les Ioniq 5, Ioniq 6 et Ioniq 7. Ce troisième modèle arrivera prochainement : il s’agira d’un grand SUV.

L’habitacle de la Hyundai Ioniq 5

