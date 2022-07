Hyundai Ioniq 6 : électrique et ambitieuse

Hyundai Ioniq 6

La Hyundai Ioniq 6 est officielle : ce nouveau modèle électrique montre les ambitions de la marque coréenne en matière d’électrification.

Pour viser une autonomie élevée, il faut consommer moins. Et pour consommer moins, il faut soigner l’aérodynamisme. Hyundai l’a bien compris, et est parvenu à atteindre un coefficient de trainée de 0,21 seulement, le plus bas atteint par la marque.

Dans un tout autre style que la Hyundai Ioniq 5, la nouvelle Ioniq 6 est une berline basse, au profil épuré et aérodynamique. En étant basé sue une plate-forme électrique spécifique appelée E-GMP, la Ioniq 6 bénéficie d’un empattement géant, et d’un porte à faux très court à l’avant. Avec 4,85 m de long par 1,88 m de large, la Ioniq 6 viendra concurrencer la fameuse Tesla Model S. Son empattement géant devrait d’ailleurs séduire les professionnels du transport de personnes, avec une habitabilité au diapason. Le « mouvement streamline » de ce design a permis d’élaborer la partie intérieure en même temps que la partie design. Tout a été fait pour maximiser l’espace à bord. Le plancher entièrement plat devrait faire son petit effet à vos passagers !

A l’intérieur, on retrouvera les deux grands écran de 12″ qui forment le « dual cockpit ». L’espace intérieur a été pensé comme un cocon, conçu pour transporter ses occupants dans un style de vie respectueux de l’environnement. La mobilité électrique s’accompagne ici de l’utilisation d’un certain nombre de matériaux recyclés, jusque dans l’habitacle. Les coréens aiment les LED colorées : ici en plus d’un éclairage bicolore, il sera possible de choisir entre 64 couleurs et 6 thèmes bicolores. On vous laisse découvrir le résultat dans une photo juste en-desous…

La Ioniq 6 inaugure également le nouveau logo Hyundai, avec un H redessiné. A l’extérieur aussi, la Ioniq 6 utilise des matériaux recyclés. Certains sont étonnants, comme les pneus en fin de vie qui sont utilisés pour les pigments de peinture, ou encore du charbon de bambou !

Si à l’avant les projecteurs utilisent la technologie Pixel Matrix LED avec un design assez classique, à l’arrière le bandeau de feux occupe toute la largeur du véhicule. Il est habillé de pixels lumineux, pour un effet visuel en partie rétro.

Grande inconnue sur les performances de la Ioniq 6

Hyundai ne communique pas encore sur les motorisations de son nouveau modèle, dont la mise au point est certainement encore en cours. Mais il est vraisemblable qu’on retrouve un certain nombre de caractéristiques de la Ioniq 5, avec toutefois une consommation plus basse et une autonomie supérieure. Celle-ci peut bénéficier d’une batterie de 77 kWh pour les configurations les plus chères, avec une autonomie de 481 km.

Les performances devraient être intéressantes, puisqu’elle devrait afficher 306 ch voire plus pour la version supérieure.

On peut s’attendre à des tarifs inférieurs à 50000 euros pour l’entrée de gamme, ce qui la placerait en-dessous du premier prix d’une Tesla Model 3 moins habitable. A suivre !

La planche de bord de la nouvelle Ioniq 6

La Ioniq 6 viendra concurrencer une certaine Model S

La nouvelle Ioniq 6 est particulièrement profilée

