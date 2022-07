Nouvelles Citroën C4 X et ë-C4 X : le mélange des genres

Nouvelles Citroën C4 X et ë-C4 X

Quelques jours après la présentation de la Peugeot 408, la Citroën C4 X accompagnée de sa déclinaison électrique ë-C4 X voient le jour. Il s’agit là aussi du même concept qui mélange les genres, avec un gabarit de grosse compacte, une silhouette de fastback et une carrosserie surélevée.

Longue de 4,60 m, la C4 X est placée entre les C4 ( 4,36 m ) et C5 X ( 4,80 m ). Basée sur la plate-forme CMP, elle reprend le même empattement que la C4 deux volumes. Toute la partie avant est reprise de la C4, et la partie arrière est inédite à partir des custodes et rallonge l’ensemble avec sa malle arrière.

Cette C4 X met en avant son capot haut perché, son éclairage à double étage, avec un design quelque peu torturé pour la face avant.

En dehors de la ligne de toit qui lui donne sa silhouette de Fastback, c’est le coffre qui profite de la prise de mesure avec pas moins de 510 litres de contenance. Un argument important, car ce modèle vise aussi certains marchés à l’international en dehors de l’Europe, notamment l’Afrique et le Moyen Orient.

Le confort sera de mise aux places arrière avec un bel espace aux jambes, mais aussi grâce aux spécificités de la marque : sièges Advanced Comfort et suspension Citroën Advanced Comfort.

Les moteurs de la nouvelle Citroën C4 X

Citroën fait l’impasse sur l’hybridation pour son nouveau modèle, y compris pour les motorisations hybrides rechargeables utilisées par la nouvelle 408. Elle fait au contraire la part belle au thermique, avec 3 moteurs essence et un moteur diesel. Leur disponibilité va évidemment varier selon les marchés !

Il s’agit des PureTech 100 Stop & Start Euro 6.4 avec boite manuelle, et PureTech 130 Stop & Start Euro 6.4 avec boîte automatique EAT8.

Une autre déclinaison du PureTech 130 aux normes Euro 6.1 avec boîte automatique EAT8 sera disponible pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’offre sera complétée par le Blue HDi 130 Stop & Start Euro 6.4 avec boite automatique EAT8.

De son côté la ë-C4 X 100 % électrique est annoncée avec une autonomie de 360 km, et une recharge rapide de 100 km en 10min à 100 kW en courant continu. Elle reprend logiquement la même motorisation que sa soeur à deux volumes, avec 136 ch et 260 Nm. Ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 9,5 secondes en mode Sport. Sa vitesse de pointe est bridée à 150 km/h pour épargner la batterie. Cette dernière est de type Li-ion haute tension (400 V).

Dans la majeure partie des pays d’Europe, seule la version électrique pourra être commandée. Ce sera le cas en Autriche, Belgique, Allemagne, Luxembourg, aux Pays-Bas, pour les marchés nordiques, au Portugal et au Royaume-Uni.

En France, la version Puretech 130 EAT8 devrait constituer une entrée de gamme nettement plus accessible en prix. A suivre quand la gamme sera dévoilée.

Les nouveaux équipements des C4 X

Citroën a tout de même offert à sa nouvelle C4 X le système d’info-divertissement intuitive My Citroën Drive Plus, venu de la C5 X. Celui-ci s’affiche sur un écran haute définition de 10″, avec des widgets pour accéder aux différentes fonctions. La reconnaissance vocale est aussi possible, il suffira de dire « Hello Citroën ».

Accès et démarrage mains libres Proximity, Park Assist, Aide au démarrage en pente, Éclairage statique d’intersection, Frein de stationnement électrique automatique, Aide au stationnement latéral et Contrôle de stabilité de l’attelage, ou encore affichage tête haute en couleur, caméra de recul et vision à 360° : du connu dans la gamme C4.

Le tout est complété par 20 systèmes avancés d’aide à la conduite, dont le « Highway Driver Assist« , l’Active Safety Brake, le Régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go ou encore la Reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse.

Cette nouvelle Citroën ne sera pas produite en France, mais en Espagne dans l’usine Stellantis de Villaverde près de Madrid. Elle sera commercialisée à partir de la fin d’année 2022.

Les feux de la nouvelle C4 X

L’espace arrière à bord de la nouvelle C4 X