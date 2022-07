Occasion : Peugeot 208 I, laquelle choisir ?

Commercialisée de 2012 à 2019, la première génération de Peugeot 208 est une citadine polyvalente intéressante en occasion. Elle a été très diffusée, ce qui vous permettra de trouver un exemplaire qui correspond à vos besoins facilement.

Née il y a désormais 10 ans, la 208 conserve de beaux restes avec des prestations générales qui restent au goût du jour. Elle fait suite à une tradition de modèles 20X chez Peugeot, dont la célèbre 205.

Peugeot 208 I phase 1 : de 2012 à 2015

Voulue plus compacte que la 207, la 208 revient aux fondamentaux avec un gabarit plus dans l’esprit de la 206. Elle fait donc le pari d’être plus petite que la Clio, ce qui ne sera pas un atout aux yeux de tous les clients.

A l’intérieur, la 208 met en avant un i-cockpit avec le fameux volant de petit diamètre implanté bas, et une instrumentation positionnée en hauteur.

Cette première génération de 208 en photo ci-dessus se reconnait à ses projecteurs antibrouillard placés de part et d’autre de la prise d’air inférieure du bouclier, et soulignés de chrome. Le design évolue par rapport à la 207 avec des blocs optiques plus réduits, et un logo désormais apposé sur le capot et non plus sur la calandre.

La Peugeot 208 à son lancement

Peugeot 208 I phase 2 : de 2015 à 2019

Lors de son restyling, la 208 est retouchée sans que cela ne modifie son apparence globale. Les designers Peugeot se sont contentés de retouches légères, avec une calandre revue avec un jonc chromé plus épais et une nouvelle grille de calandre, un nouveau bouclier avant avec des écopes latérales, des feux arrière teintés en rouge sombre, et de nouvelles jantes alliage. Ce facelift s’accompagne aussi de changements dans la gamme avec de nouvelles motorisations ( Puretech 110 et Blue HDI 100 ) et l’arrivée d’une finition GT Line, voir photo ci-dessous.

Peugeot 208 restylée

Les moteurs de la Peugeot 208 I

VTI / Puretech 68 ch : ce 3 cylindres de 1.0 L de cylindrée est peu puissant et n’est pas doté d’un arbre de contre-équilibrage pour modérer sa sonorité de 3 cylindres. Ce qui n’en fait pas le meilleur choix de la gamme ! Il est de plus proposé sur les finitions de base comme la 208 Like, peu équipées.

Puretech 82 ch : le bloc 3 cylindres 1.2 de 82 ch a été très diffusé sur la 208. Ce moteur atmosphérique n’est pas déplaisant, bien que ses performances restent modestes. Il a aussi été soumis à des rappels constructeur, et Peugeot a remplacé de nombreux moteurs. Il s’agissait d’un problème de vilebrequin.

1.4 VTI 95 ch : un quatre cylindres agréable, à conseiller surtout en dehors des villes en raison de sa consommation élevée en usage urbain.

Puretech 110 ch : la version turbocompressée de 110 ch du 1.2 Puretech est apparue sur la 208 phase 2.

VTI 120 : ce 4 cylindres 1.6 atmosphérique de 120 ch était proposé au début de carrière de la 208. Douceur appréciée, mais consommation relativement élevée.

THP 155 : Si son niveau de puissance assure de bonnes performances, ce moteur THP n’est pas un modèle de fiabilité. La production a réglé certains problèmes fin 2013.

THP 200 – 208 ch : le moteur de la 208 GTI et GTI by Peugeot Sport. Sobre et performant, ce moteur rencontre malheureusement des problèmes de fiabilité.

1.4 HDI 68 ch : Ce moteur peu puissant était concerné par une usure prématurée de son embrayage.

1.6 HDI 75 ch : version dégonflée du moteur 1.6 HDI, il peut manquer de souffle lors des relances en comparaison avec les versions plus puissantes.

1.6 HDI 92 ch : Un bon compromis dans la gamme diesel, endurant et agréable

1.6 BlueHDI 100 ch : Un très bon choix, avec un agrément intéressant et un appétit mesuré.

1.6 e-HDI 115 ch : Des performances de haut niveau pour une citadine diesel, ce qui facilite l’agrément sur route.

1.6 BlueHDI 120 ch : Version dépolluée du moteur précédent : que du bon, si ce n’est l’interdiction du diesel à Paris en 2024 entre autres…

Peugeot 208 Tech Edition

Les finitions les plus intéressantes de la Peugeot 208

Allure : cette finition coeur de gamme est très bien équipée avec le volant cuir, la climatisation automatique, le pack lumière intérieure, le pack visibilité ( (allumage automatique des feux, essuie vitre automatique, rétroviseur intérieur photosensible), les jantes alliage 16″, les feux de jour à LED, et le cerclage chromé du vitrage latéral.

Feline : la finition Feline concerne la première phase de la 208, elle reprend la dotation de la 208 Allure en ajoutant les jantes alliage 17″, le toit vitré panoramique, la sellerie semi-cuir, le volant cuir pleine fleur, et la canule d’échappement chromée.

GT Line : Sur la 208 phase 2, la version GT Line représente la version haut de gamme avec un typage sport, inspiré de la GTI.

Roland Garros : cette série spéciale est incontournable chez Peugeot. Cette 208 Roland Garros est proposée avec une peinture blanc nacré ou noir perla nera, des jantes aluminium 16″ Hélium Gris Hephaïs et cabochons avec liseré orange, des stickers sur les portes avant, des coques de rétroviseurs orange, le toit panoramique, le système multimédia avec navigation GPS et Mirror Screen, des ceintures de sécurité orange, une sellerie spécifique Cuir Sterling Silver/Lama perforé avec embossage Roland Garros en haut de dossier.

Tech Edition : La 208 Tech Edition est apparue en fin de carrière du modèle. L’équipement est complet : jantes alliage 16″ Titane, vitres arrière surteintées, volant cuir pleine fleur, pack confort, aide au stationnement avant, Active city brake, caméra de recul, Peugeot Connect.

XY : présentée en même temps que la 208 GTI, cette finition avait un statut à part dans la gamme. Elle était réservée à la version 3 portes, et de caractérisait par un équipement très complet et les motorisations les plus puissantes. Un haut de gamme sympa pour ceux qui ne veulent pas la GTI et apprécient le design de la carrosserie 3 portes. lire notre essai de la Peugeot 208 XY

Au niveau des finitions, vous trouverez un bon nombre de 208 Active en occasion, le niveau 2 de la gamme. Sa dotation est limitée mais est parfois agrémentée par des options, notamment quand il s’agit de voitures d’import. Oubliez la finition Access ou la série Like à moins que son prix soit réellement hors concurrence.

