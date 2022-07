Peugeot 5008 hybride MHEV : il arrive en 2023

Peugeot 5008 II phase 2

A l’instar du Peugeot 3008 MHEV dont nous vous avons parlé récemment, le Peugeot 5008 MHEV bénéficiera lui aussi de cette nouvelle motorisation. Ce qui semble logique, étant donné que le 5008 est très proche du 3008. Il s’agit de la version 7 places et allongée du SUV compact le plus vendu en France.

Ce SUV familial va donc lui aussi bénéficier dès 2023 de la nouvelle motorisation MHEV, pour Mild Hybrid Electric Vehicle.

Pas de révolution attendue pour le moteur, qui n’est autre que le 3 cylindres 1.2 Puretech de 130 ch. Il bénéficiera d’une architecture électrique 48V, d’une petite batterie de 0,9 kW, et d’une toute nouvelle transmission. En remplacement de la boite automatique à 8 rapports, Peugeot a fait appel à Punch Powertrain pour mettre au point une toute nouvelle boîte de vitesses à double embrayage.

Cette nouvelle version devrait donc permettre de réduire sensiblement la consommation et les émissions de CO2 du modèle.

A quand la prochaine génération de 5008 ?

Si le futur Peugeot 3008 était attendu pour fin 2023, on parle de plus en plus d’un lancement repoussé à 2024. De son côté le 5008 suivra, étant toujours étroitement dérivé de ce best-seller.

Ce futur 5008 sera donc logiquement commercialisé courant 2024, et profitera lui aussi en entrée de gamme de cette nouvelle motorisation MHEV. Il y a fort à parier qu’elle remplacera définitivement l’entrée de gamme Puretech 1.2 de 130 ch sans hybridation. Non seulement les constructeurs doivent parvenir à réduire leurs émissions de CO2 par voiture, mais les clients vont de plus en plus chercher des motorisations économiques. Une nécessité si les prix des carburants continuent de flamber !

Pour la première fois, le Peugeot 5008 sera proposé avec des motorisations hybrides rechargeables. Celles-ci deviennent indispensables pour permettre aux familles de circuler en voiture électrique la semaine tout en ayant la possibilité de partir en week-end en faisant son plein le week-end.

Quelle version de Peugeot 5008 choisir en 2022 ?

En attendant cette motorisation hybride l’année prochaine, quels sont les meilleurs choix pour commander un Peugeot 5008 neuf ? Du côté des finitions, la finition Style est actuellement présentée comme le choix numéro 1 au niveau des ventes.

Cette finition est proposée à partir de 34030 euros pour un 5008 Puretech 130 ch BVM6. Ce même moteur est également proposé pour 35980 euros en boite automatique EAT8.

Problème principal de ce moteur sur un grand SUV familial : la consommation d’un moteur essence sans aucune hybridation. Une seule alternative est proposée : le BlueHDI 130, dont l’efficience sera bien meilleure. Un choix encore faisable pour ceux qui ne sont pas concernés par l’interdiction du diesel à Paris en 2024.

Le malus écologique pour les 150 g d’un Puretech 10 EAT8 est de 983 euros, contre 280 euros pour le malus des 139 g d’un BlueHDI 130 EAT8.

Le 5008 souffre donc actuellement d’une gamme de moteurs sans aucune hybridation, une sérieuse lacune pour sa fin de carrière qui ne sera qu’en partie gommée l’année prochaine par la version MHEV.