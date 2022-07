La liste des voitures neuves GPL en 2022

Non, le GPL n’est pas encore enterré. La flambée du prix des carburants traditionnels cette année a redonné de l’intérêt au GPL, même s’il est de plus en plus concurrencé par le bioéthanol E85.

Dacia s’est concentré sur le GPL depuis plusieurs années, ce qui semble logique pour une clientèle soucieuse d’épargner son compte bancaire de frais mensuels automobiles trop élevés.

Voici la liste des voitures neuves qui sont proposées en bi-carburant GPL par les constructeurs, sans aucune adaptation nécessaire. Le nombre de modèles est vous allez le voir, limité.

Dacia Sandero GPL

Dacia Sandero : à partir de 13650 euros

La Sandero est affichée à partir de 10990 euros en essence, prix qui passe à 13650 euros pour cette finition Essential avec le moteur ECO-G 100.

Avec 100 ch et un couple de 170 Nm, ce moteur n’est pas un foudre de guerre mais permet de rouler au GPL pour moins de 15000 euros.

A 15150 euros, nous préférons tout de même la finition Expression qui ajoute la climatisation manuelle, l’aide au parking arrière, le système Media display (écran 8 », réplication smartphone, 4 haut-parleurs, 1 port USB ), et l’allumage des feux et essuie-glace automatiques.

Dacia Sandero Stepway GPL

Dacia Sandero Stepway : à partir de 15350 euros

La version Stepway est une gamme à part entière de la Sandero, avec ses propres finitions. Elle est logiquement déclinée aussi en Essential avec le moteur ECO-G 100, avec cette fois-ci un tarif qui dépasse les 15000 euros. Là aussi nous conseillons la finition Expression rien que pour la clim, avec un prix de départ de 16650 euros.

En cochant toutes les options vous pourrez flirter avec les 20000 euros ! Mais à 19650 euros vous disposerez de tout ce qui est proposé chez Dacia : jantes alliage 16″, système de navigation avec mise à jour pendant 3 ans, carte mains libres, caméra de recul, radars avant, climatisation automatique, sièges avant chauffants et toit ouvrant électrique.

Dacia Duster GPL

Dacia Duster : à partir de 15990 euros

La deuxième génération du Duster utilise le moteur GPL de la Sandero en entrée de gamme. La version Expression plus correctement équipée est affichée à 18650 euros, ce qui reste accessible pour un SUV compact neuf en 2022 !

Au maximum, un Duster Journey ECO-G 100 avec toutes les options vous sera facturé 21150 euros.

Dacia Jogger GPL

Dacia Jogger : à partir de 16790 euros

Chez Dacia, le Jogger remplace à la fois le monospace Lodgy, mais aussi feu la Logan MCV. Sorte de break avec configuration 7 places optionnelles sur base de Sandero, le Jogger est une offre familiale attractive à partir de 16790 euros. A ce tarif, vous aurez la finition d’entrée de gamme Essential et le moteur ECO-G 100 des Sandero.

Il faut passer sur la finition Expression pour avoir un équipement digne de ce nom, ce qui fait passer à tarif à 19100 euros en 5 places, et à 19900 euros en 7 places.

Au maximum, la série spéciale Extreme avec options peut vous revenir à 22000 euros.

Clio 5

Renault Clio : suspendue actuellement

La Clio 5 était proposé jusque récemment avec la même motorisation ECO-G 100 que les Dacia. Mais faute de composants électroniques, sa production vient d’être suspendue. Elle pourrait sans doute réintégrer la gamme d’ici la fin de l’année.

Renault Captur GPL

Renault Captur : suspendu actuellement

Même chose pour le Captur, dont la production est également suspendue.

Quel prix pour convertir une voiture essence au GPL ?

Presque toutes les voitures essence peuvent être converties au GPL, même quand elles sont d’occasion avec un certain kilométrage. La conversion nécessite plusieurs étapes : la pose d’un kit GPL avec réservoir dédié, la programmation électronique, et le passage du contrôle des services de la DREE. ( anciennement le service des Mines ). Le coût débute autour de 2500 euros pour une voiture essence 3 ou 4 cylindres, soit cinq fois plus cher que la pose d’un boitier E85.