Le Ford Bronco bientôt vendu en Europe !

Le Ford Bronco

Alors que la Mondeo vient de s’arrêter, Ford nous annonce sur le Bronco sera bientôt vendu en Europe. Né en 1966, le Ford Bronco été un best-seller aux Etats-Unis. Il aura malgré tout ensuite été retiré du catalogue pendant 25 ans tout de même. Les américains aiment faire renaitre les légendes : en 2020 un revival du Ford Bronco est lancé en Amérique du Nord.

A l’origine, ce modèle a été créé pour concurrencer de véritables franchisseurs : les Jeep CJ-5 et Toyota Land Cruiser. Cette nouvelle génération pourra donc venir concurrencer la Jeep Wrangler.

Ce modèle ne sera pas destiné à tous les publics, la preuve, Ford prévoit d’en importer une quantité limitée, et sur certains marchés d’Europe. Il faudra d’ailleurs attendre fin 2023 pour pouvoir passer commande.

Le Bronco est présenté comme le véhicule tout-terrain le plus robuste de la gamme Ford. Ses capacités de franchissement reposent sur un système sophistiqué à quatre roues motrices et le système Trail Control avec 7 modes de conduite.

Trail Control est conçu comme le régulateur de vitesse, avec un fonctionnement jusqu’à 31 km/h. Pas besoin de freiner ou d’accélérer, le système prend la main et vous laisse vous concentrer sur vos trajectoires de hors piste.

Avec Terrain Management System, vous pourrez ainsi choisir entre 4 modes d’usage routier, Normal, Eco, Sport et Slippery, et 3 modes offroad : Mud/Ruts, Sand et Baja.

Côté motricité, l’entrée de gamme de l’autre côté de l’Atlantique est un 4 cylindres Ecoboost 2.3 de 300 ch, qu’on avait pu voir sous le capot de la Mustang d’entrée de gamme. Il est proposé en boite manuelle ou en boite automatique à 10 rapports. On imagine déjà le niveau de malus écologique conséquent….

Les américains peuvent aussi profiter d’un moteur V6 de 330 ch, pas de V8 donc au programme.

La gamme Bronco doit comporter plusieurs carrosseries, avec 3 ou 5 portes, et possibilité d’opter pour un toit souple ou rigide. Son design extérieur est typé franchisseur, et rend hommage au modèle apparu dans les années 60. Il emprunterait aussi sa robustesse au pick-up F150, et sa sportivité à la Mustang ! Il est même possible de démonter les portes pour rouler avec un sentiment de liberté encore plus fort. Et un colt à la ceinture par la même occasion ?

Son design peut aussi être personnalisé en optant pour un kit Sasquatch, qui comprend une suspension à plus grand débattement, des pneumatiques pour rouler hors de l’asphalte, des élargisseurs d’ailes spécifiques, et des jantes 17″ spécifiques pour éviter de déjanter si on roule avec des pneus volontairement dégonflés ( pour rouler dans les dunes de sable par exemple )

Ford poursuit donc la déclinaison de modèles image, très typés, et 100 % américains. On découvrait il y a encore peu de temps la version musclée du pick-up Ranger, le Ranger Raptor !

Ford Bronco 2023

2022 Bronco Wildtrak With Optional HOSS 3.0 With Fox Internal Bypass Dampers Package

