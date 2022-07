Conclusion essai Suzuki Jimny 2022

CONCLUSION :

Suzuki est parvenu à poursuivre la commercialisation de son Jimny sur le marché français malgré les contraintes du malus écologique. Avec deux places, cela restreint un peu plus son utilisation très spécifique. Mais tous ceux qui ont besoin d’un tel véhicule pour des zones de montagne ou de campagne seront ravis de pouvoir s’en offrir un, et surtout à un tel tarif ! A ce niveau de prix la concurrence est inexistante, de quoi conforter son positionnement. Le problème des concessionnaires Suzuki est même plutôt d’en recevoir, car la demande est importante sur ce modèle notamment au Japon, ce qui allonge les délais. A l’issue de cet essai, on ne peut que comprendre cet engouement pour un modèle clivant et attachant, une vraie voiture plaisir à petit prix.

Ce nous avons aimé :

Design réussi

Concept de niche intéressant

Vrai tout-terrain

Equipement complet

Prix abordable

Très grand coffre

Pas de malus !

Ce que nous avons moins aimé :

Adieu les places arrière

Charge utile limitée

Confort sommaire