La technique de GMK si t’as un voyant moteur allumé

Dans une vidéo récente, GMK a expliqué sa technique en cas de voyant moteur allumé. Une technique qu’il a failli tester sur une certaine Bugatti Chiron, en plein Monaco ! Nous allons voir quelle est cette technique et pourquoi ça peut parfois fonctionner. Cette anecdote n’est pas racontée sur la chaine youtube de GMK, mais sur une vidéo postée sur sa page Facebook.

Et voici sa technique, dite « du cafard » ! Voici les explications de GMK : « Tu sais t’as un voyant moteur, ça les vrais ils vont se reconnaitre là-dedans, t’éteins la voiture, t’ouvres la porte, tu fermes la porte, bluff t’es sorti, tu la verrouilles de dedans, tu la déverrouilles, tu rouvres la porte, bluff, tu re-rentres dedans et tu la rallumes ».

Avec cette technique, GMK nous assure qu’une fois sur deux avec de la chance le voyant a disparu.

Si le voyant moteur ou un autre voyant qui ne s’allume pas d’ordinaire s’allume, vous pouvez en effet tester cette technique qui va faire comme un reset. D’éventuels bugs électroniques pourraient ainsi ne pas réapparaitre.

En revanche s’il s’agit d’un vrai problème mécanique ou électronique, vous ne serez alors pas sorti d’affaire. Il faudra soit présenter votre voiture en atelier rapidement, à moins que la panne ne survienne en même temps que le voyant. Ce qui est tout à fait possible…

Dans une voiture moderne, les défaillances électroniques ne sont pas rares. Certaines pièces peuvent lâcher sans prévenir, ce qui génère des voyants allumés et des disfonctionements, alors qu’il ne s’agit même pas de pièces d’usure.

Connecter votre voiture à une valise de diagnostic permettra d’en savoir plus sur la cause d’allumage du voyant. Si certains s’équipent de ce type de matériel désormais bien plus abordables, il sera sinon nécessaire de déposer sa voiture dans un atelier mécanique.

Evitez de rouler trop longtemps et de solliciter le moteur si un voyant s’est allumé et reste allumé en permanence. En cas de perte de puissance, de vibrations anormales, ou encore d’odeur de brûlé, arrêtez de rouler, coupez le contact et allez voir ce qui se passe sous le capot.