Les voitures électriques conquièrent le marché

Les voitures électriques entrent à pas de géant dans le marché automobile, et les constructeurs automobiles y investissent à un rythme très rapide. En 2021, le constructeur automobile de renom Audi avait 8 modèles de voitures 100 % électriques sur les routes. Leur but ? Franchir le cap des 20 modèles en 2025, ce qui viendra soutenir les ambitions 100 % électriques de la marque aux quatre anneaux. Quel est le secret du succès de la gamme Audi e-tron ?

Le plein d’avantages

Les voitures électriques vous permettent d’effectuer vos déplacements de manière plus écologique. Vous conduisez de manière silencieuse, avec de basses émissions (Émissions (quasi) nulles / basses émissions pour les modèles plug-in hybrides) . Et ce sont ces caractéristiques qui rendent ces voitures très adaptées à la circulation urbaine. Bon pour l’environnement, mais aussi pour votre portefeuille : des avantages fiscaux et épargnes dans les frais de consommation et d’entretien.

La voiture électrique vous emmène plus loin

Pas assez d’autonomie avec les voitures électriques ? Voici un problème qui appartient au passé. Si cette affirmation était encore vraie il y a 2 ou 3 ans, ce n’est plus le cas aujourd’hui. La technologie a évolué et, avec elle, l’autonomie de ce type de voiture. Plusieurs modèles permettent de parcourir plus de 400 km en une seule charge. Idéal pour vos déplacements quotidiens, le trajet moyen domicile-lieu de travail des Belges étant inférieur à 30 km. Mais que faire lors des trajets plus longs ?

Bornes de recharge

Pour faire face au nombre croissant de voitures électriques sur nos routes, le nombre de bornes de recharge ne cesse d’augmenter. Les bornes de recharge à domicile (Pour ceci, on peut mentionner EDI EDI : la recharge électrique simplifiée (audi.be)) ou au travail vous permettent de recharger votre voiture en toute efficacité. Et avec le « e-tron Charging Service » de Audi, vous aurez accès à plus de 260 000 bornes publiques dans 25 pays de l’Europe. Des tarifs harmonisés et une application qui vous offre un aperçu clair des recharges effectuées et de vos factures vous simplifient la vie.

Ne perdez plus de temps : le réseau IONITY et ses bornes de charge rapide vous permettent de recharger un véhicule de la gamme e-tron à 80% en 30 minutes (20 minutes seulement pour les Audi e-tron GT quattro et RS e-tron GT) . On les trouve principalement sur les autoroutes et les grands axes routiers d’Europe.