Dacia Manifesto : le concept car surprise

Dacia crée la surprise avec un tout nouveau concept-car : le Manifesto. Un tout-terrain qui aurait sa place dans un film ou une série de science-fiction, comme The 100 !

La marque Dacia a souhaité présenter un véhicule qui soit « essentiel », selon une expression chère à Citroën, mais aussi robuste, abordable et performante.

Bien malheureusement, ce concept-car ne sera pas produit en série : Dacia annonce tout de suite la couleur ! Mais de nombreuses innovations qu’il présente se retrouveront sur de futures Dacia de série. On pense tout de suite au prochain Duster, qui arrivera d’ici 2024, ou à son grand frère Bigster également attendu.

Ce qu’on ne retrouvera pas sur les Dacia de série !

Ce tout-terrain Manifesto fait l’impasse sur de nombreux éléments pour être en communion avec la nature, puisqu’il se passe de portières, de hayon arrière, mais aussi de vitres et de pare-brise. A moins de mettre un casque, vous risqueriez donc de vous retrouver avec des moucherons entre les dents…

Le gros projecteur unique qui se transforme en lampe poche ne devrait pas arriver sur le futur Duster. Même si les campeurs apprécieraient sans doute !

Autre possibilité digne d’un vrai tout-terrain : un intérieur lavable à l’eau. Le côté waterproof est en effet indispensable pour un engin sans vitrage…

Mais pouvoir laver une voiture au jet d’eau implique de devoir rendre étanche le tableau de bord et ses commandes : trop coûteux pour un véhicule de série comme un Duster.

Espérons que les sièges auront séché après la pluie, car ce sont eux qui se transforment en sacs de couchage !

Autre innovation pas encore prête pour la série : des pneumatiques increvables, et à la durée de vie exceptionnelle qui serait aussi longue que celle de la voiture.

Ce qu’on retrouvera sur les Dacia de série

Parmi les innovations du Dacia Manifesto, c’est la fixation Youclip qui sera retenue sur de prochains modèles. Une pince pratique pour fixer des accessoires.

Dans ce concept, l’approche « Bring your Own Device » est aussi de mise : le smartphone personnel est utilisé pour être intégré à la planche de bord et apporter des fonctionnalités multimédia. Ce qui est déjà le cas sur les modèles actuels, et devrait encore évoluer à l’avenir.

Le nouveau logo se retrouvera aussi très vite sur toute la gamme. Mais Dacia nous assure que les prochains modèles seront eux aussi plus malins, et plus outdoor. De quoi annoncer en effet l’arrivée des deux futurs SUV de la marque !

Ce nouveau concept car sera donc visible sur le stand Dacia au Mondial de Paris à partir du 18 octobre prochain.

