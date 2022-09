Subaru Crosstrek : l’Impreza XV revisitée

Subaru dévoile le nouveau crossover Crosstrek. Il s’agit de la nouvelle génération de la version baroudeur basée sur l’Impreza, et vendue en Europe sous le nom de Subaru XV. Un modèle qui vient tout juste d’être présenté au Japon, et qui pourrait donc arriver dans certains pays d’Europe dont la France. Il faudra être patient : le lancement est prévu en 2023 au Japon, et seulement en 2024 en Europe !

Longue de 4,48 m, la Subaru Crosstrek sera vendue sous ce nom dans le monde entier, et plus uniquement au Japon. Esthétiquement, cette nouvelle venue reste dans la veine du modèle sortant tout en se modernisant. Avec par exemple de nouveaux blocs optiques effilés, et une ligne noire dans la calandre qui fait la jonction entre eux. Le bouclier est muni de protections assez épaisses, pour accentuer l’aspect baroudeur. Cette panoplie de SUV comprend également des passages de roues spécifiques, des barres de toit et une garde au sol surélevée par rapport à une compacte traditionnelle. La monte pneumatique est assurée en 17″, ou en 18″ sur la finition supérieure, Subaru précise également que la palette de teintes comportera 9 couleurs.

A l’intérieur, si les compteurs sont classiques, la modernité est assurée par un grand écran de 11,6″ positionné à la verticale. Avec une interface conçue pour se rapprocher de celle d’un smartphone.

Les selleries montées en série sont en tissu, mais Subaru ne renonce pas encore au cuir animal qui sera proposé en option.

Une seule motorisation hybride au lancement de la Crosstrek

Pour son lancement, la Crosstrek devra se contenter d’un seul moteur 2.0 L DOHC direct injection avec moteur e-BOXER . Une solution hybride, couplée à une boite CVT dont les japonais raffolent.

Les améliorations se situent à tous les niveaux, et dans les détails. Exemple tiré du dossier de presse : »Un mastic à haute atténuation avec d’excellentes performances d’absorption et d’amortissement des vibrations est utilisé entre le panneau de toit et les entretoises. Cela améliore la conduite en réduisant la pression acoustique causée par les vibrations du toit et en améliorant l’amortissement du bruit dans l’habitacle« .

Un souci des détails qui plait aux clients, qui recherchent aussi la singularité Subaru avec les moteurs 4 cylindres à plat et la transmission intégrale.

La sécurité devrait aussi plaire à la clientèle, avec des projecteurs full LED, les premiers feux à LED de virage pour Subaru, une caméra 360 degrés pour les manoeuvres, et de nouvelles caméras. Une nouvelle caméra grand-angle permettra de mieux détecter les piétons et les cyclistes à basse vitesse, ce qui permet d’activer un freinage pré-collision dans davantage de situations.

Ce programme semble donc complet : il ne manque qu’une gamme complète et surtout une diffusion plus étendue pour favoriser les ventes d’un tel modèle en France. Subaru est très peu diffusé, avec un réseau limité qui ne facilite pas les prises de commande.