Occasion Volkswagen Golf 7 ( 2012-2020 ) : laquelle choisir ?

Commercialisée en 2012, la Volkswagen Golf 7 inaugure alors une nouvelle plate-forme qui lui permet de progresser dans de nombreux domaines. Si son style est classique, il est encore actuel sur les versions les mieux présentées comme les GTD, GTE et GTI, entre autres. Elle est proposée avec une très vaste gamme de motorisations, qui comprend de l’essence, du diesel, de l’hybridation rechargeable et aussi une version 100 % électrique. Sans oublier un panel de versions sportives !

La Golf 7 demeure un bon achat en occasion, mais il faudra faire de bonnes recherches pour trouver une bonne affaire car sa côte est élevée, et elle est rarement bradée.

Elle a été proposée en 3 portes mais sans succès, on la trouve donc majoritairement en berline 5 portes, et en SW.

Golf 7 phase 1 : de 2012 à 2016

La première phase de la Golf se contente souvent de projecteurs halogènes, il faut passer par les options pour avoir les blocs optiques qui vont bien.

Golf 7 phase 2 : de 2016 à 2020

Au restyling, la Golf de base bénéficie de projecteurs halogène alors que les versions supérieures bénéficient de projecteurs Full LED en remplacement des anciens bi-xénons. Les boucliers sont redessinés, les canules d’échappement élargies, de nouvelles jantes apparaissent ainsi que des clignotants dynamiques. A l’intérieur, la Golf peut bénéficier d’un virtual cockpit et d’un écran central de plus grandes dimensions.

Les moteurs à choisir et à éviter sur la Golf 7

1.2 TSI 105 / 110 ch : un moteur peu puissant mais loin d’être déplaisant, notamment en milieu urbain

1.0 TSI 115 ch : le 3 cylindres turbocompressé, sobre et efficace mais avec une sonorité peu agréable

1.4 TSI 125 ch : une motorisation agréable, une bonne alternative aux TDI !

1.4 TSI 140 / 150 ch : ce moteur apporte un vrai agrément et une sobriété à l’usage avec son système de désactivation de cylindres à la demande.

1.5 TSI EVO 130 / 150 ch : il remplace le moteur précédent de 2018 à 2020, avec des progrès. un très bon choix !

2.0 TSI 220 / 230 ch /245 ch /290 ch /310 ch : la Golf 7 GTI est commercialisée au lancement avec 220 ch, et 230 ch en version GTI Performance. Puis la version de base sera supprimée, et la version Performance termine sa carrière avec 245 ch. D’autres versions plus exclusives seront commercialisées, comme la GTI TCR avec ses 290 ch, ou la GTI Clubsport S avec ses 310 ch. De quoi offrir un sacré choix aux passionnés !

2.0 TSI 300 ch : cette motorisation de 300 se trouve sous le capot de la Golf R, avec transmission intégrale 4MOTION. Un modèle qui reste très cher, et souvent à des prix proches d’une Audi S3 avec laquelle elle partage sa mécanique.

1.6 TDI 90 ch : une puissance modeste, et des performances un peu limitées.

1.6 TDI 110 ch : un moteur diesel coeur de gamme, très répandu et à l’agrément tout à fait convenable.

2.0 TDI 150 ch : un moteur pour les gros rouleurs, avec du coffre et de la puissance.

2.0 TDI 184 ch : la motorisation exclusivement proposée sur la Golf GTD, la plus puissante en diesel.

Les meilleures versions sur la Golf 7

Carat : une finition proposée quelques années et très bien équipée

Golf Carat Edition : la version Carat, mais en mieux ! Avec de série : régulateur de vitesse adaptatif ACC, accès et démarrage sans clé, système Front Assist, aide au stationnement avant et arrière, sellerie cuir vienna avec sièges avant chauffants, système de navigation Discover Pro avec écran tactile 8 pouces, siège conducteur électrique, jantes alliage 17″, projecteurs bi-xénon…

GTD : une présentation très proche de celle d’une GTI, avec un moteur 2.0 TDI 184 ch sobre et performant sous le capot. De quoi en faire une version très appréciée !

GTI : la fameuse GTI demeure incontournable sur la Golf, avec des motorisations essence puissantes, une belle présentation extérieure et les fameux sièges à tissu écossais.

Golf Match Allstar : la fameuse série Match est toujours très bien équipée. En 2016, elle dispose des projecteurs bi-xénon directionnels avec feux de jour à led, des jantes alliage 16″, des vitres arrière surteintées, de la climatisation automatique bizone, du volant cuir, du pédalier en acier inoxydable, du système de navigation Discover, des radars avant et arrière et de la caméra de recul.

Fiabilité

-Boite DSG : des dysfonctionnements, parfois réglés en changeant l’huile de boîte, et un double embrayage parfois à remplacer assez tôt

-moteurs 1.6 TDI : turbo parfois fragile

-moteurs 1.2 TSI : consommation d’huile élevée qui nécessite des appoints entre deux vidanges

-moteur 1.4 TDSI 125 : problème de pompe haute pression

-Climatisation : des cas de fuites, surtout sur les premiers modèles

-Electronique : des bugs au niveau du GPS ou de l’autoradio

-Câbles et durites : leur composition en amidon de maïs attirer les rongeurs tels que les martres…à traiter avec du produit répulsif !

-Train avant : des craquements et grincements

Comment bien acheter une Volkswagen Golf 7

Si vous souhaitez des conseils pour acheter une Golf ou un autre modèle d’occasion, et si vous souhaitez faire une bonne affaire, nous avons préparé pour vous le programme Roulez Gratuitement, notre méthode pour faire des économies.