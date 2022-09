Renault Austral : presque aussi cher qu’un Audi Q3 !

Renault Austral Equilibre

En entrée de gamme, le nouveau Renault Austral est presque aussi cher que son rival premium, l’Audi Q3. Ce tarif est-il justifié ? En effet la version de base est facturée 33400 euros, alors que le Q3 de base est affiché à 36550 euros. Un écart de 3150 euros, de l’ordre de 10 % du prix de la voiture…Avouez que l’écart est serré entre ces deux SUV, surtout entre un modèle généraliste face à un concurrent premium.

Du côté des moteurs

Chez Renault, l’Austral de base est motorisé par le moteur Mild Hybrid TCe 130 ch. Il s’agit d’un petit 3 cylindres 1.2 de 130 ch. Il passe de 0 à 100 km/h en 10,2 s, et atteint les 190 km/h en vitesse de pointe.

Chez Audi, le Q3 se dispense d’hybridation mais affiche une puissance supérieure. Son moteur 4 cylindres 1.5 TFSI développe 150 ch, soit 20 ch de plus que l’Austral. Cela lui permet d’accélérer un peu plus fort, même si l’écart est réduit : il ne met que 9,6 s pour le 0 à 100 km/h. Sa vitesse de pointe est nettement plus élevée, avec 211 km/h.

Du côté de l’équipement

Commençons par l’extérieur : l’Austral Equilibre est doté en série de jantes alliage 17″, des feux avant full LED Pure Vision, les inserts chromés au niveau du vitrage latéral, et les rétroviseurs noir laqué.

De son côté l’Audi Q3 est également doté de jantes alliage 17″ grises, et de projecteurs à LED. Il faudra ajouter 230 euros pour le pack brillance extérieur, et la personnalisation possible sera aussi plus limitée que sur l’Austral.

L’Audi Q3 en version de base

A l’intérieur, la sellerie tissu sera de mise dans les deux SUV. Rien d’extravagant à ce niveau là.

Le volant de l’Austral est annoncé comme « soft touch », alors que celui du Q3 est en cuir. L’instrumentation est digitale des deux côtés, avec une dalle de 12,3″ pour le Renault, et il faut ajouter 200 euros chez Audi pour avoir le Virtual cockpit et son combiné d’instruments entièrement numérique de 10,25″.

Grosse lacune du Q3 : la climatisation de série est manuelle. Ce qui implique d’ajouter l’incontournable option climatisation automatique confort 2 zones à 660 euros.

Sur l’Austral, les rétroviseurs sont rabattables électriquement : il faut aussi ajouter l’option à 330 euros chez Audi. Mais du coup, ils seront plus sophistiqués avec la fonction jour / nuit automatique indisponible chez Renault.

Du côté des équipements de sécurité et d’assistance, les deux font jeu égal. Avec de série le régulateur de vitesse, les radars de stationnement arrière, l’appel d’urgence, l’avertisseur de changement de voie, le frein de parking électrique…

L’intérieur de l’Austral Equilibre dispose de deux beaux écrans, mais l’ambiance est très noire avec peu d’inserts chromés

Bilan

A l’arrivée, l’Audi Q3 est mieux motorisé que l’Austral, mais creuse l’écart niveau tarif puisqu’il nécessite d’ajouter quelques options pour se mettre à niveau. La différence de prix se monte ainsi à l’arrivée à 4740 euros ( l’ajout du Virtual Cockpit nécessite un upgrade du volant cuir multifonction facturé 170 euros ). Cet écart de prix se retrouve logiquement en montant en gamme, et je vous laisse faire les calculs sur d’autres versions !

Dans tous les cas l’entrée de gamme Renault n’est plus très abordable, mais un 3008 de base n’est pas moins cher…

Un paramètre est cependant à prendre en compte : la décote, et donc la valeur résiduelle au bout de 3 ans par exemple. Dans ce domaine, le Q3 maintient très bien sa valeur, il suffit de voir le prix des annonces des exemplaires mis en circulation en 2019 pour s’en rendre compte. Audi est généralement mieux placé que Renault sur cette question.