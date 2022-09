Conclusion essai Volvo C40 Recharge Twin : notre avis

CONCLUSION :

Ce nouveau C40 Recharge n’est pas seulement une nouvelle Volvo, c’est aussi un pas de plus vers le futur et vers une mobilité durable. Les performances de premier plan et les nouvelles technologies qui l’équipent en font aussi une expérience pour tous les sens.

Désormais conduire électrique n’est plus synonyme de sacrifice. Bien au contraire, ce Volvo C40 Recharge Twin dévoile un visage particulièrement enthousiasmant de l’avenir.

Pour le moins abouti, luxueux et performant sans éléments futuristes superflus mais avec un design scandinave, ce Volvo C40 semble bien parti pour connaître le succès.

Si l’on ajoute à son pedigree un rapport prestations/performances cohérent, le Volvo C40 Recharge devrait transformer la route et nos mentalités en profondeur. Finalement, ce C40 joue décidément une partition parfaite !

Ce que nous avons aimé :

Performances de premier plan

Position de conduite

Confort routier

Qualité de fabrication

Style dynamique

Bon compromis habitabilité/dimensions extérieures

Proposition tarifaire/produit pertinente

Niveau de sécurité active & passive au top

Technologie Google embarquée pratique & efficace

Ce que nous avons moins aimé :

Absence de toit ouvrant en option

Consommation moyenne & autonomie un peu juste

–