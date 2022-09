Le Renault Austral revendique le moteur hybride le plus efficient au monde

Renault Austral Esprit Alpine Bleu Iron

Le nouveau Renault Austral est le SUV compact qui doit permettre au losange de prendre une revanche face au Peugeot 3008, et de s’imposer enfin sur le segment.

Autant dire que ce modèle doit être à la hauteur des ambitions de la marque, et Renault se veut très confiant sur son nouveau rejeton. Luca de Meo, le CEO de Renault affirme ainsi :« Doté d’un des meilleurs systèmes d’info-divertissement sur le marché et du moteur hybride le plus efficient au monde, Nouvel Austral permet à Renault de renouveler son offre de SUV dans le segment C, avec un produit à la hauteur de ses ambitions et adressé au cœur du marché européen. »

Un tout nouveau moteur 3 cylindres

Pour l’Austral, les motoristes Renault ont développé une nouvelle mouture du système E-TECH « Full Hybrid ». Le moteur que l’on retrouve sous le capot des Captur et Arkana E-TECH est un 4 cylindres 1.6 L, alors que l’Austral fait appel à un nouveau 3 cylindres 1.2 L. Ce bloc de 130 ch apparait comme la réplique exacte au 3 cylindres Puretech présent chez Peugeot. Il sera ainsi disponible sur l’Austral avec hybridation légère, et boite mécanique. Une autre de ses spécificités est de fonctionner avec un cycle de combustion Miller, idéal pour réduire la consommation.

Renault a développé ce moteur pour anticiper la future norme Euro 7 prévue pour 2026. Nous devrions ainsi le retrouver dans les prochaines années sur d’autres modèles de la marque.

Ce même moteur se retrouve comme pierre angulaire de la motorisation E-TECH de 200 ch qui représente pour l’instant la version supérieure de l’Austral. Il est associé à une boîte à crabots qui comporte 7 rapports, dont 5 pour le moteur thermique et 2 pour la partie électrique ( cette boite est de type automatique pour la conduite ), et à deux moteurs électriques.

De quoi permettre à cette version E-TECH 200 d’être homologuée à seulement 4,6 L/100 km, pour des rejets de CO2 de 105 g. Cette motorisation se dispense ainsi du moindre malus écologique : pas mal pour un SUV de 200 ch !

La version Mild Hybrid de 160 ch est moins efficiente : son 4 cylindres fait écoper l’Austral d’un malus de 330 euros.

En matière d’énergie propre, le Renault Austral fait partie de la nouvelle vague destinée à permettre à Renault de devenir une référence. Nul doute que ces ambitions devraient rencontrer une concurrence reboostée pour affronter l’Austral !

Renault Austral Esprit Alpine Bleu Iron

Le nouveau badge E-TECH qui désigne la nouvelle motorisation

Nouveau Renault Austral E-TECH Hybrid – plateforme CMF-CD