Le rétrofit, comment ça fonctionne et combien ça coute ?

La Renault 5 Diamant est un exemple de rétrofit sous la forme d’un show-car !

Depuis le début du mois d’avril 2020, il est légal de transformer une voiture thermique en voiture électrique en France. Cela signifie que vous pouvez prendre votre vieille voiture thermique et la transformer en voiture électrique, pour un coût d’environ 15 000€ en moyenne. Mais quel est le véritable intérêt de cette nouvelle technologie ? Et comment fonctionne-t-elle ? Dans cet article, nous allons vous donner tous les détails.

Le rétrofit c’est quoi au juste ?

Un rétrofit est le processus de remplacement d’un moteur à essence ou diesel par un moteur électrique dans un véhicule. Le moteur électrique est alimenté par une batterie, et l’ensemble est contrôlé par un système électronique. Cette conversion doit être effectuée par un professionnel agréé, et elle est réglementée par un arrêté officiel du 13 mars 2020. L’objectif d’une conversion est de réduire les émissions des véhicules, et elle peut être effectuée sur tout type de véhicule, y compris les voitures, les camions, les bus et les trains. Le rétrofit est un processus complexe, mais il offre de nombreux avantages tant pour l’environnement que pour les propriétaires de véhicules.

Pour les voitures de plus de 5 ans

Pour les voitures de plus de 5 ans, le réaménagement concerne les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers, les camions, les bus et les autocars ainsi que les véhicules à moteur à deux et trois roues.

Cette période est réduite à 3 ans pour les véhicules à moteur à deux et trois roues. L’objectif du réaménagement est de réduire la consommation de carburant et les émissions de polluants nocifs. Le réaménagement peut se faire par l’installation d’un nouveau moteur, d’une nouvelle transmission ou d’autres composants importants.

Elle peut également consister à modifier le moteur existant pour qu’il fonctionne avec un autre type de carburant. Il existe de nombreuses façons de rénover une voiture, et la meilleure méthode dépend du véhicule et de l’usage auquel il est destiné. Les modifications peuvent être coûteuses, mais elles peuvent aussi permettre de réaliser d’importantes économies de carburant sur le long terme.

L’ojbectif du rétrofit : Ecoresponsable

La transformation d’un véhicule permet de réduire son impact environnemental lors des déplacements. La transformation permet d’éviter les émissions de CO2 et de polluants liées à la mise au rebut précoce d’une voiture encore fonctionnelle, et de limiter la surproduction de véhicules neufs. Pour atteindre ces objectifs, différentes solutions peuvent être mises en œuvre comme l’installation d’une seconde batterie, la modification du moteur électrique ou du système de charge.

Ces différentes solutions permettent de rendre un véhicule ancien plus éco-responsable et durable, tout en réduisant son impact environnemental. De plus, elles présentent également l’avantage d’être moins coûteuses que l’achat d’un véhicule neuf. Enfin, en choisissant un moyen de transport plus responsable, chaque individu contribue à la préservation de l’environnement.

show car Renault 5 Diamant

Combien coûte le retrofit ?

Le coût total de l’adaptation d’une voiture à l’électricité varie en fonction de la marque et du modèle de la voiture. Toutefois, le coût moyen est d’environ 15 000 €. Ce coût peut être compensé par les économies réalisées sur l’essence et les réparations mécaniques à long terme. En outre, à une époque où le prix du carburant augmente, la conversion d’une voiture à l’électricité peut permettre aux ménages d’économiser une somme importante.

La France est en pointe en terme de rétrofit

La France a longtemps été un pionnier dans le domaine des véhicules électriques, et elle est aujourd’hui à l’avant-garde d’une nouvelle vague d’innovation dans ce secteur. Des entreprises telles que « AIRe » contribuent à ce changement en transformant des véhicules thermiques pour qu’ils fonctionnent à l’électricité. Ce n’est pas seulement bon pour l’environnement, mais cela ouvre aussi de nouvelles possibilités aux entreprises et aux consommateurs. Le potentiel des véhicules électriques est vaste, et avec la France qui montre la voie, ce n’est qu’une question de temps avant que cette technologie ne devienne la norme.

Quels sont les critères qui influent sur le prix du rétrofit ?

Il existe quelques critères clés qui influencent le prix de la rénovation d’un véhicule en France. Le premier est le type de véhicule à rénover. Il est évident qu’un grand SUV coûtera plus cher qu’une petite berline. Le deuxième critère est l’ampleur de la rénovation. Une rénovation complète, qui comprend tout, des modifications du moteur à la nouvelle peinture et à la sellerie, coûtera évidemment plus cher qu’une rénovation partielle.

Enfin, l’emplacement de l’atelier joue également un rôle dans le prix. Les rénovations effectuées dans les grandes villes sont généralement plus chères que celles effectuées dans les petites villes ou les zones rurales. Tout bien considéré, ce sont là les principaux facteurs qui influent sur le prix de la rénovation d’un véhicule en France.

Peut-on « rétrofiter » n’importe quelle voiture ? ou existe-il une restriction à certaines seulement ?

Le rééquipement électrique n’est pas ouvert à tous les véhicules. Seuls les véhicules des catégories M, N et L suivants sont éligibles : motos (à deux et trois roues), quadricycles à moteur, voitures, véhicules utilitaires et camions immatriculés en France. Le propriétaire enregistré du véhicule doit avoir son domicile en France. Si le véhicule est loué, le bailleur doit également avoir son domicile en France. Les systèmes de propulsion électrique suivants peuvent être installés sur les véhicules éligibles :

Les moteurs électriques qui utilisent une ou plusieurs batteries de traction ;

Les piles à combustible qui utilisent de l’hydrogène stocké dans un réservoir à haute pression ;

Les turbogénérateurs alimentés par des compresseurs.

Les composants de propulsion électrique suivants peuvent être remplacés :

Le moteur à combustion interne ;

La transmission ;

Le système de carburant.

Pour convertir votre voiture à l’électrique en France, il y a quelques démarches à effectuer et quelques personnes à contacter. Tout d’abord, vous devez trouver le fabricant du système de propulsion électrique qui est agréé par l’UTAC CERAM. Ensuite, vous devez trouver un installateur agréé par les fabricants de kits de conversion.

Une fois que vous avez trouvé ces deux personnes, vous pouvez alors commencer le processus de conversion de votre voiture à l’électricité. L’ensemble du processus peut être assez complexe, mais il en vaut la peine si vous voulez réduire votre empreinte carbone et contribuer à sauver l’environnement.