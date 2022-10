Citroën OLI [all-ë] : un concept laboratoire pour les chevrons

Citroën OLI [all-ë]

Après nous avoir dévoilé son nouveau logo, Citroën nous présente un premier concept car qui arbore cette nouvelle identité. Un concept laboratoire, destiné à présenter des idées pour la mobilité électrique, afin qu’elle soit optimiste et fonctionnelle, et puisse aussi améliorer le quotidien de tous ! Que demander de plus ?

Une voiture électrique d’une tonne seulement : c’est faisable ?

Citroën nous parle d’un poids cible de 1000 kg seulement, afin de réduire la complexité de fabrication, la quantité de matériaux nécessaires, et pour réduire également la consommation. La fabrication d’un tel modèle doit ainsi privilégier l’utilisation de matériaux recyclés et recyclables, pour garantir une maîtrise du cycle de vie, la fiabilité et aussi l’accessibilité. Un vaste programme !

Le Citroën OLI pourrait se contenter d’une consommation mixte de 10 kWh/100 km, ce qui passe notamment par une vitesse de pointe bridée à 110 km/h. La future vitesse autorisée sur autoroute ?

L’autonomie pourrait atteindre 400 km, et la recharge rapide de 20 à 80 % serait réalisée en 23 minutes.

Un SUV raisonnable mais futuriste

Ce concept car présente des dimensions raisonnables avec 4,20 m de long, 1,65 m de haut et 1,90 m de large. Une nécessité pour la réduction du poids envisagée !

Le design joue sur les codes des SUV, mais pas seulement, avec par exemple une lunette très inclinée à l’arrière.

Assez étonnant par son design, le Citroën OLI n’a finalement pas été dessiné pour être beau, mais pour répondre à un cahier des charges centrés sur les besoins et la durabilité. Les partis pris sont donc assez radicaux et éloignés de nombreux concept cars actuels ! On retrouve davantage l’esprit du petit quadricycle AMI, un véhicule à part, minimaliste et qui séduit.

Solide, ce concept OLI présente par exemple un capot et un toit suffisamment solides pour qu’un adulte puisse se tenir debout dessus. Ce qui pourrait être utile pour le travail et les loisirs, de pouvoir par exemple se servir de sa voiture comme support. Ces panneaux de carrosserie ont été créés avec BASF, en utilisant du carton ondulé recyclé. Ce carton crée une structure en nid d’abeille avec des panneaux de renfort en fibre de verre, enduits de résine polyuréthane Elastoflex® recouverte d’une couche protectrice d’Elastocoat® !

Autre originalité : un pare-brise parfaitement vertical, conçu pour réduire l’utilisation de verre, et aussi éviter l’exposition au soleil et le besoin de climatisation. Une contrainte pour l’aérodynamisme, mais pas gênante pour un véhicule qui circule essentiellement en milieu urbain et ne dépasse pas les 110 km/h.

Un habitacle au diapason avec la carrosserie

Comme la fonctionnalité est reine, les concepteurs du Citroën OLI l’ont doté de portes arrière à ouverture antagoniste. L’accès à bord est donc pratique, sans montant central.

L’habitacle est lui aussi minimaliste, avec une planche de bord dépouillée qui renonce à la prolifération d’écrans. Elle ne comporte ainsi que 34 pièces, contre 75 pour un modèle similaire.

Il faudra ainsi utiliser son smartphone pour la navigation et les fonctions connectées, et ajouter des enceintes bluetooth pour écouter de la musique. Ce concept ne possède aucune installation audio !

Les sièges également sont allégés, avec un cadre tubulaire recouvert d’un coussin avec sellerie textile en polyester 100 % recyclé et 100 % recyclable.

Ce nouveau concept qui porte la nouvelle signature de marque « Nothing Moves Us Like Citroën » sera présenté au public lors du Mondial de l’automobile de Paris. Attendons de voir la prochaine génération de la Citroën C3 pour voir s’il a inspiré certains détails…

Citroën prône ainsi le retour aux sources, aux voitures légères et économiques. A quand la prochaine génération d’AX ?

Citroën OLI [all-ë]

Citroën OLI [all-ë]

Citroën OLI [all-ë]

Citroën OLI [all-ë]

Citroën OLI [all-ë]

Citroën OLI [all-ë]

Citroën OLI [all-ë]

Citroën OLI [all-ë]

Citroën OLI [all-ë]