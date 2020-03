Citroën Ami : en location à partir de 19,90 € par mois !

Citroën Ami

La petite Citroën AMI est un véritable OVNI dans le paysage automobile. Ce petit véhicule électrique ne mesure que 2,40 m de long, et présente un style assez particulier avec une face avant identique à la partie arrière, seule la couleur des feux change ! Large d’à peine 1,39 m pour 1,52 m de haut, la petite AMI peut se conduire sans permis et donc dès 14 ans en France. Ce n’est donc pas une « voiture » mais un quadricycle, ce qui la place comme une voiture sans permis. Elle est donc limitée à 45 km/h en vitesse de pointe, et se dispense des homologations de crash tests imposés aux vraies voitures.

Citroën proposera une offre en location pour seulement 19,99 euros par mois ! Un prix digne d’un abonnement pour un smartphone. Dans le détail, cette offre de location longue durée LLD sur 48 mois nécessite un apport de 2644 euros, et comprend le bonus écologique déduit de 900 euros. Si on lisse le loyer mensuel sur 48 mois en intégrant le montant de l’apport, la location mensuelle grimpe à 75 euros. Ce qui reste très raisonnable pour une voiture électrique.

En achat classique, le prix de 6900 euros est ramené à 6000 euros bonus déduit.

Si elle est peu chère, c’est qu’en dehors de son petit format la Citroën Ami est assez limitée dans ses déplacements. Sa batterie lithium-ion de 5,5 kW autorise une autonomie très limitée de 70 km. Mais du même coup elle se recharge très rapidement, en seulement 3 heures sur une prise 220 V !

Pour le coup, on peut dire que Citroën a créé la voiture électrique essentielle. Le constructeur français mise également sur un process de vente innovant avec une disponibilité dans les magasins Darty et Fnac ! Les concessionnaires Citroën pourront aussi proposer des Ami à leurs clients. Et la livraison peut même se faire directement à domicile.

Et pour ceux qui ne seraient pas emballés pour l’acheter, cette citadine électrique sera également proposée en autopartage. Sur Paris, l’opérateur Free2Move pourra la proposer dès 26 cts la minute, et dès l’age de 16 ans seulement !

Cette offre de voiturette électrique sans permis pourrait trouver son public avec un prix attractif, et un habitacle fermé pour ceux qui ne se sentent pas assez protégés dans un Renault Twizy. Espérons qu’une version un peu plus puissante qui serait capable de rouler sur les périphériques urbains à 80 km/h voie le jour.

