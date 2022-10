Peugeot 408 First Edition : 300 exemplaires seulement !

Nouvelle Peugeot 408

Commercialisée dans quelques mois, la nouvelle Peugeot 408 est dans un premier temps proposée avec une édition de lancement. Une logique désormais incontournable, et qui permet aux premiers acheteurs d’acheter des versions suréquipées.

Et pour éviter d’annoncer un prix catalogue exorbitant, Peugeot a finalement fait le choix de communiquer sur la 408 First Edition en location avec option d’achat.

490 euros par mois pour une 408 First Edition en LOA

Le prix catalogue est tout de même annoncé : 50600 euros, avec possibilité d’obtenir un prix remisé de 49850 euros sur Peugeot Store. Une remise de 750 euros, de l’ordre de 1,5 % du prix de vente ! Mais acheter l’un des 300 premiers exemplaires de la 408 est un privilège.

En location avec option d’achat, le loyer annoncé est de 490 euros après un premier loyer de 7900 euros, et sans condition de reprise. Cet apport est ramené à 6900 euros, en déduisant le bonus écologique de 1000 euros auquel la voiture est éligible. ce qui explique aussi la nécessité de faire passer son prix sous la barre des 50.000 euros !

Cette formule est basée sur une durée de 49 mois, les professionnels peuvent aussi choisir une formule de LOA 48 mois à 490 euros par mois. L’apport sera dans ce cas limité à 5800 euros. Le tout avec un kilométrage annuel de 10.000 km seulement.

Un pack électrique offert avec la 408 Plug-in Hybrid 225

Comme cette 408 First Edition est exclusivement proposée en version hybride rechargeable avec 225 ch de puissance, Peugeot offre à ses acquéreurs un pack électrique. Il s’agit de l’installation par le partenaire Free2Move ( qui fait partie de Stellantis ) d’une e-Pro Wallbox, à hauteur de 1500 euros. Le pack comprend également un câble mode 3 – 7,4 KW – 32A.

Les clients peuvent en alternative ne pas choisir la borne, notamment s’ils sont déjà équipés, pour privilégier à la place le pack recharge publique. Celui-ci consiste à vous offrir 1000 euros de crédits de recharge sur les bornes proposées par l’application eSolutions Charging. Là aussi, vous aurez aussi un câble câble mode 3 – 7,4 KW – 32A pour vous raccorder aux bornes publiques.

Quel équipement pour la Peugeot 408 First Edition ?

Cette série limitée sera peinte obligatoirement dans la teinte de lancement Obsession Blue, une peinture avec « effets dichroïques » pour faire ressortir les facettes de la carrosserie. Les jantes alliage 20″ Monolithe sont de série, tout comme les sièges électriques, chauffants et massants, la sellerie TEP, Tissu et Alcantara®, le système d’infotainment i-Connect Advanced avec navigation connecté, le fameux Peugeot i-cockpit 3D avec combiné d’instrumentation numérique personnalisable, les Projecteurs Matrix LED, le volant cuir chauffant, le hayon motorisé mains libres, l’accès et démarrage mains libres, la caméra de recul, et les Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées.

Les aides à la conduite sont présentes avec le Pack Drive Assist Plus qui regroupe le Pack Drive Assist, le Rear warning et l’aide au maintien de la position dans la voie.

La Peugeot 408 fera sa première mondiale au Mondial de Paris, en octobre. Mais les commandes sont déjà possibles, avec des livraisons prévues d’ici la fin de l’année.