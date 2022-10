Polestar 3 : un SUV électrique en approche

Polestar 3

Le nouveau SUV électrique Polestar 3 sera dévoilé le 12 octobre, mais voici déjà une première image de l’arrière !

Polestar n’est pas encore vendu en France mais cela ne saurait tarder. La commercialisation a été bloquée par Citroën qui détenait le monopole sur l’utilisation de chevrons dans son logo ! Un accord a pu être trouvé dernièrement, qui va permettre de débloquer la situation.

Le Polestar 3 proche du futur SUV Volvo

Esthétiquement, cette photo nous livre une partie arrière très épurée, qui privilégie les lignes horizontales. Le bandeau de feux très fin apporte une certaine légèreté, même si l’ensemble est forcément un peu massif. Il s’agit tout de même d’un gros SUV aux dimensions conséquentes…

Ce modèle est construit sur une nouvelle base technologique, partagée avec Volvo. La marque historique utilisera cette plate-forme pour son nouveau SUV, l’EX90. Ce dernier pourrait être assez proche du Polestar 3, et viendra remplacer le XC90.

Les Polestar étant axées sur la puissance, la version de lancement du Polestar 3 est annoncée avec un groupe propulseur à double moteur à polarisation arrière, avec vecteur de couple électrique. Le niveau de puissance de cette première version n’est pas annoncé mais devrait dépasser les 300 ch.

Confort et tenue de route pourront profiter d’une suspension pneumatique adaptative à double chambre, et d’amortisseurs actifs. Les utilisateurs pourront ainsi choisir entre le confort et une tenue de route plus sportive.

Du côté de l’autonomie, une annonce récente nous laisse penser que le Polestar 3 devrat aller jusqu’à 600 km d’autonomie.

Un Pack Performance de plus de 500 ch

Polestar annonce également un Pack Performance, avec une puissance portée à 380 kW ( 517 ch ) et 910 Nm et un châssis Polestar Engineered. Le communiqué de presse précise également que le centre de gravité est placé bas, et que les voies sont larges. De quoi pouvoir assurer une tenue de route en adéquation avec ce niveau de puissance !

Cette version se distinguera par des touches dorées à l’extérieur mais aussi dans l’habitacle.

Le 12 octobre, Polestar dévoilera ce modèle lors d’un événement spécial à Copenhague, avec diffusion en direct sur youtube pour ceux qui souhaitent découvrir cette nouveauté en live.