Renault Mégane E-Tech : toute la gamme éligible au bonus

Renault Megane E-Tech Techno Rouge Flamme

Renault a revu la gamme de prix de la Mégane E-TECH électrique, ce qui permet désormais à l’ensemble des versions de bénéficier du bonus écologique de 6000 euros jusqu’à la fin de l’année, et de 5000 euros à partir du 1er janvier 2023. Le plafond de prix pour bénéficier de ce bonus ayant été porté à 47000 euros depuis le 1er juillet, Renault s’est ainsi adapté à ce seuil.

C’est la Megane E-TECH EV60 Iconic qui voit ainsi son prix baisser de 47400 euros à 46990 euros. Un prix suffisant pour se situer sous le fameux pallier, mais qui ne permet pas de cocher d’options supplémentaires.

La gamme de la compacte électrique comporte désormais 4 niveaux de finition et non plus 3 comme c’était le cas lors du lancement : Equilibre, Evolution, Techno et Iconic.

En prix de départ, la version Equilibre EV40 Boost Charge est affichée à 37200 euros en prix catalogue, ce qui donne 31200 euros bonus 2022 déduit.

La finition Evolution est surtout dédiée aux flottes d’entreprise, elle associe le petit moteur de 130 ch à la grosse batterie de 60 kWh.

Bientôt un match inédit : Megane E-TECH vs e-308

L’année prochaine, la Megane E-TECH verra arriver sa rivale française : la nouvelle Peugeot e-308. Mais contrairement à la Renault qui propose deux niveaux de puissance allant de 130 à 220 ch, et deux capacités de batteries, la Peugeot devra se contenter d’un seul niveau de puissance de 156 ch. La batterie de la e-308 se situe elle, entre les deux capacités proposées par la Megane E-TECH, qui propose 40 ou 60 kWh.

Avec une plus vaste gamme, une puissance supérieure et une plus grosse batterie, la Megane E-TECH semble mieux armée que sa rivale sochalienne. Cette dernière pourra toutefois avancer un argument : une carrosserie break, qui s’ajoute à la carrosserie berline classique.

Entre les deux compactes électriques françaises, le choix pourra donc être fait selon ses besoins. Une troisième est en embuscade : la Citroën ë-C4, avec une puissance limitée pour l’heure à 136 ch. Ce qui la place plus en frontal avec les versions de base de la Renault !

En 2022, la Megane E-TECH a pris une belle avance, et se classe régulièrement dans le top 3 des meilleures ventes de voitures électriques en France.