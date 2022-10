Peugeot confirme la future e-408 100 % électrique

Nouvelle Peugeot 408

Le groupe Stellantis annonce aujourd’hui l’arrivée prochaine de trois nouveaux modèles 100 % électriques qui seront produits dans l’usine de Mulhouse.

Les deux premiers modèles ont été dévoilés récemment : il s’agit des e-308 berline et e-308 SW qui arriveront dès l’année prochaine.

En revanche le troisième modèle n’avait pas encore été dévoilé ou annoncé : il s’agit de la Peugeot e-408.

Quelle motorisation pour la future Peugeot e-408 ?

La future gamme de la Peugeot 408 bientôt commercialisée reprend les motorisations de la 308, à l’exception du petit Puretech 110 ch.

C’est aussi le cas en hybride rechargeable, puisque sa motorisation la plus puissante dans l’immédiat est la motorisation hybride de 225 ch. Contrairement à un Peugeot 3008 Hybrid4, elle ne peut pas profiter de la transmission intégrale et de la puissance de 300 ch. Ne parlons donc même pas des 360 ch de la 508 PSE !

Nous aimerions croire que la future e-408 vise un peu plus haut que la e-308, et ne se contente pas du seul nouveau moteur électrique de 115 kW et 260 Nm ( soit 156 ch de puissance ). La Renault Megane E-TECH électrique par exemple, propose une motorisation de 220 ch.

Même si la e-408 d’entrée de gamme est proposée en 115 kW, espérons qu’elle soit également disponible avec une motorisation plus véloce. Sans aller jusqu’à demander une e-408 PSE, qui avouez-le, aurait de la gueule !

Du made in France électrique avec 5 modèles Peugeot

C’est en tout cas une très bonne nouvelle de voir arriver des modèles électriques produits en France. Comme l’a annoncé le président Macron, actuellement 80 % des ventes de voitures électriques sont importées. Les choses pourraient bien évoluer avec le lancement de nouveaux modèles.

Peugeot projette aussi de produire à Sochaux deux autres modèles électriques : les e-3008 et e-5008, les premières déclinaisons électriques des remplaçants des SUV familiaux actuels.

Ce qui fera donc 5 modèles Peugeot électriques à venir fabriqués en France. De bonnes nouvelles pour l’emploi et l’économie !