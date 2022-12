La Peugeot 208 de base coûte désormais 19200 € !

La Peugeot 208 de base est facturée 19200 € !

L’inflation se poursuit, et touche fortement le prix des voitures neuves. Peugeot n’épargne pas ses modèles, y compris son best-seller, la 208. La voiture la plus vendue en France est désormais facturée 19200 euros pour sa version de base. Oui, vous avez bien lu. A ce tarif pas de chichi : il s’agit d’une Peugeot 208 Like Puretech 75 ch BVM5, avec des enjoliveurs 15″, des projecteurs halogène…pas de quoi s’enthousiasmer.

La teinte métallisée Jaune Faro demeure offerte, comme sur le reste de la gamme. L’équipement comprend heureusement la climatisation, le système multimédia avec écran 7″, fonction Bluetooth® et Mirror Screen (Apple CarPlayT / Android AutoT / MirrorLink®), le Pack Safety, le régulateur-limiteur de vitesse ou encore les vitres surteintées.

Avec le petit moteur Puretech de 75 ch atmosphérique, les performances sont également limitées : il faut 13,2 s pour passer de 0 à 100 km/h, et la vitesse de pointe atteint péniblement 174 km/h. La consommation est annoncée à seulement 5,3 L pour des rejets de CO2 de 118 g : de quoi cantonner essentiellement cette motorisation à un usage urbain.

Combien coûte une Peugeot 208 digne de ce nom ?

Pour disposer d’une 208 mieux équipée, vous pouvez vous orienter vers la finition Allure Pack qui comprend les radars de stationnement arrière, la caméra de recul, une sellerie tri-matière TEP, les projecteurs à LED, l’essuie-vitre avant à déclenchement automatique, le Peugeot i-Cockpit® 3D avec combiné tête haute numérique 3D, les lève-vitres arrière électriques et séquentiels avec anti-pincement, la climatisation automatique, le rétroviseur intérieur photosensible, le volant cuir, les vitres arrière surteintées, et les jantes alliage 16″.

Le prix de départ d’une 208 Allure Pack atteint des sommets : 24920 euros ! A ce prix, vous aurez droit au deuxième niveau de puissance du moteur Puretech avec 100 ch. Les performances progressent, avec seulement 9,9 s pour le 0 à 100 km/, et une vitesse de pointe relevée à 188 km/.

Et en haut de gamme me direz-vous ? La finition supérieure GT est proposée à partir de 26420 euros avec cette motorisation Puretech 100 à boite manuelle. En l’associant avec la motorisation Puretech 130 en boite automatique, le tarif dépasse les 30.000 euros avec 30.200 euros sans les options. Toutes options cette version essence peut dépasser les 33.000 euros.

Il y a tout juste 10 ans, le prix de la Peugeot 208 GTI était de 24500 euros. Un tarif bien inférieur à celui pratiqué aujourd’hui, et pour une version sportive de 200 ch ! Si Peugeot proposait une GTI à l’heure actuelle, son tarif serait certainement proche des 40.000 euros.