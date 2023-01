Le superéthanol E85 est-il encore rentable en 2023 ?

Le boîtier E85 de Flexfuel, un des leaders du marché en France

Rien ne va plus : le superéthanol n’est plus deux fois moins cher que le Sans Plomb. Les prix ont monté de 25 % en un mois, et dans de nombreuses stations, le tarif du litre de superéthanol dépasse les 1 euro le litre. Comme les autres carburants, le E85 bénéficiait jusque fin décembre de la remise de 10 centimes par litre. Début janvier, son tarif a mécaniquement augmenté, le faisant passer au-delà de 1 euro le litre dans de nombreuses stations.

Ce carburant plus écologique est désormais 80 centimes moins cher en moyenne. Ce qui réduit l’intérêt de la conversion ou de l’achat d’une voiture Flexfuel : n’oublions pas que la surconsommation d’un moteur avec ce carburant est de 30 %.

Nous allons sortir les calculettes pour déterminer si une conversion E85 est encore rentable aujourd’hui.

La rentabilité du E85 en question

Exemple avec un station service de la grande distribution située dans le Haut-Rhin. Aujourd’hui le prix du SP95 E10 est de 1,779 euro le litre, alors que le prix du litre de E85 est de 0,949 euro. Ce qui nous donne un écart de 83 centimes proche de la moyenne nationale.

Prenons maintenant comme exemple de calcul un Ford Puma Flexfuel 125 ch, avec une consommation mixe de 7 L en SP95 E10, et de 9 L en E85.

Pour un kilométrage mensuel de 1000 km, le Puma va coûter 124,50 euros de SP95 E10. S’il roule au E85, il reviendra à son utilisateur pour un budget carburant de 85,41 euros. Les économies réalisées sont donc de 39 euros par mois, et sur une année elles se montent à 469 euros.

Sachant que la pose d’un boitier ethanol sur une voiture qui n’est pas vendue comme un modèle Flexuel comme le Puma ci-dessus revient entre 700 et 1200 euros, la rentabilité pourrait mettre entre 2 et 3 ans pour un kilométrage annuel de 12000 km.

La hausse du prix du superéthanol réduit donc l’intérêt de réaliser la conversion de sa voiture essence. En revanche si vous aviez prévu d’acheter un des modèles neufs qui est déjà compatible bioéthanol, alors vous pourrez directement réaliser des économies.

Les aides des régions suspendues en 2023

Plusieurs régions subventionnaient la conversion au E85 pour les particuliers, notamment la région Grand Est et la région Ile de France. Ces aides ont été suspendues au 31 décembre 2022 : dommage, car sans elles et avec la hausse du prix du superéthanol, la rentabilité est véritablement moins intéressante qu’avant.

La ruée qui s’est déroulée en 2022 vers ce carburant devrait donc bel et bien être terminée.