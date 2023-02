Dacia Sandero à 11490 euros : bonne affaire ou punition ?

Dacia Sandero Essential 2023

Il y a tout juste deux ans, nous nous posions la question suivante : à 8690 euros, la Dacia Sandero de base est-elle une bonne affaire ou une punition ? Deux ans plus tard, cette version d’entrée de gamme Access a été supprimée et le prix de départ de la citadine Dacia a pris 2800 euros de hausse ! Nous allons voir si cela les vaut dans le détail, et si ce prix d’attaque est une version intéressante.

Une présentation extérieure moins chiche

Désormais la version de base se nomme Dacia Sandero Essential. Premier changement depuis la fin de l’année 2022 : la calandre a été modifiée, pour mettre en valeur le nouveau logo Dacia avec ses chaînons. Passée cette différence, la présentation est moins chiche, car la finition Essential dispose de boucliers couleur carrosserie. Adieu, les boucliers noir teinté dans la masse, qui viraient au gris clair avec le soleil…

Le vieillissement esthétique sera donc meilleur. Deuxième ajout : des enjoliveurs pour les jantes en tôle. Pour l’instant, on est loin de compenser les 2800 euros d’augmentation.

Cette version se contente de rétroviseurs et de poignées de portes non peintes, et se dispense de projecteurs anti-brouillard.

Autre évolution intéressante : contrairement à l’ancienne finition Access, cette Sandero Essential propose une palette de teintes qui n’est pas réduite au blanc. Contre 550 euros, vous pouvez donc vous offrir une peinture métallisée bleu iron, rouge fusion, gris moonstone, gris comète ou gris urbain. Beaucoup de gris…

Avec la peinture métal, le prix dépasse les 12000 euros. Mais la Sandero sera moins basique en présentation.

L’intérieur de la Sandero Essential

Plus d’équipement à bord de la Sandero Essential

A bord, l’équipement standard comprend les vitres avant électriques, le régulateur-limiteur de vitesse, le bluetooth, la banquette arrière 1/3 – 2/3, le siège conducteur réglable en hauteur, l’accoudoir central, l’ordinateur de bord, le volat réglable en hauteur…

Il faudra tout de même bien penser à cocher l’option climatisation pour ne pas trop souffrir lors des températures caniculaires. En cochant cette option, le prix grimpe encore à près de 13000 euros.

Autre option intéressante : le pack Techno à 500 euros, qui comprend l’aide au parking arrière, et le Media display (écran 8 », réplication smartphone, 4 haut-parleurs, 1 port USB).

La dernière option, c’est la roue de secours à 200 euros. Avec le moteur SCe 65 ch, vous aurez donc une Sandero Essential toutes options à 13640 euros.

Pour 510 euros de plus, la Sandero Expression intègre la clim et le pack Techno, et ajoute à cela l’allumage des feux et essuie-glaces automatiques, les rétroviseurs électriques et dégivrants, le volant réglable en profondeur, les vitres arrière électriques, la vitre conducteur à impulsion, et le volant soft feel TEP.

Le tout pour 13400 euros ce qui reste très raisonnable. Avec la peinture métallisée et la roue de secours, vous serez à 14150 euros. Mais cette finition donne accès à d’autres options, comme le pack confort, le pack navigation, le pack city, la climatisation automatique et les jantes alliage. De quoi monter à 15950 euros pour une Sandero Expression toutes options…

Et du côté des moteurs ?

Le premier prix de la Sandero est un 3 cylindres 1.0 SCe de 65 ch seulement, privé du turbo qu’on retrouve sur le moteur TCe 90 ch ( uniquement sur la version Expression ).

Il ne faudra pas attendre des performances très élevées pour ce moteur, qui sera surtout à réserver à un usage urbain.

Le moteur ECO-G bi-carburation GPL est plus onéreux : 13950 euros, soit 2500 euros à ajouter.

Conclusion

Extérieurement, le premier prix de la Sandero n’est plus synonyme d’une voiture dépouillée. En ajoutant une peinture métallisée comme le rouge fusion, vous aurez une voiture nettement plus valorisante. A l’intérieur, l’équipement est également mois chiche mais il ne faudra pas oublier la climatisation.

A 13440 euros, vous pouvez vous offrir une Sandero climatisée neuve avec peinture métallisée et pack techno qui sera à l’aise en ville. Un choix très cartésien pour une seconde voiture du foyer par exemple. S’il s’agit de la voiture principale destinée à parcourir plus de kilomètres, on aura tendance à vous conseiller la motorisation ECO-G 100, plus puissante et économique grâce au GPL.

Même si le prix de cette Sandero d’entrée de gamme a augmenté, elle reste encore abordable. Attention, les prix ne cessent de monter chez Dacia : n’attendez pas trop pour passer commande.