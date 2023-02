Le Touareg sera la première Volkswagen avec un logo illuminé

Volkswagen Touareg 2023

Volkswagen prépare son « nouveau Touareg », qui sera présenté en première mondiale dès cet été. Il s’agit non pas d’une toute nouvelle génération, mais d’un important facelift. Commercialisé depuis 2018, le Touareg 3 devrait être commercialisé jusqu’en 2026 voire davantage. Les constructeurs doivent en effet développer leur gamme électrique, et la tendance est actuellement d’allonger la durée de vie des voitures thermiques. Ce qui leur permet d’éviter de développer une nouvelle génération d’un modèle thermique, dont les ventes vont fatalement baisser en flèche à partir de 2030.

Ce Touareg restylé va présenter une particularité : ce sera la première Volkswagen dotée d’un logo éclairé à l’arrière.

Un logo rétroéclairé à l’arrière

La réglementation européenne vient d’autoriser la présence d’un logo de marque rétroéclairé à l’arrière des voitures en janvier 2023. On peut évidemment se douter que cela va lancer une nouvelle mode très prisée dans les années à venir ! Volkswagen va donc ouvrir le bal avec son Touareg, de nombreux modèles devraient suivre. En Chine ainsi qu’aux Etats-Unis, le logo arrière lumineux était déjà autorisé.

A l’avant, le Touareg restylé bénéficie des feux matriciels IQ.LIGHT HD dernier cri, reliés par un bandeau lumineux. Ce sont pas moins de 38 400 micro LED qui sont utilisés pour l’éclairage de nuit ( 19 200 micro LED par bloc optique ), afin d’éclairer la route comme s’il faisait jour, tout en évitant d’éblouir les autres usagers arrivant en face.

Ces nouveaux éléments prendront place sur des faces avant et arrière entièrement redessinées.

Les ingénieurs Volkswagen n’ont pas travaillé que sur le chapitre lumière : le châssis a également été retravaillé. Un nouveau capteur va désormais mesurer la charge sur le toit : si un coffre de toit est installé, les systèmes d’assistance et notamment le système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) vont pouvoir utiliser cette information. Un centre de gravité plus élevé change en effet la donne : jusqu’à présent le fait que le toit soit chargé n’était pas pris en compte. La suspension à ressorts en acier du Touareg peut être remplacée en option par une suspension pneumatique double chambre.

Le modèle le plus cher de la gamme sera toujours le Touareg R eHybrid apparu en 2021. Cette version hybride PHEV devrait bénéficier d’une puissance revue à la hausse ( 462 ch actuellement ), et d’une autonomie supérieure. Car le Touareg n’est déjà plus proposé chez nous en diesel ! Pas de gros changement donc sur cette partie technique.

Volkswagen devrait présenter son Touareg restylé d’ici l’été, pour une commercialisation au deuxième semestre.

Le nouveau logo rétroéclairé Volkswagen, en première mondiale

Le Volkswagen Touareg 3 facelift

Le Volkswagen Touareg 3 facelift

Le Volkswagen Touareg 3 facelift

Le Volkswagen Touareg 3 facelift

Le Volkswagen Touareg 3 facelift