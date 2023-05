Ce nouveau Citroën C3 Aircross ne sera jamais vendu en France

Citroën C3 Aircross

Citroën dévoile aujourd’hui un nouveau SUV : un C3 Aircross qui ne sera jamais vendu chez nous. Ce modèle est en effet dérivé de la C3 destinée à certains marchés : il sera ainsi fabriqué et commercialisé principalement en Inde et au Brésil.

Des modèles internationaux et spécifiques à certains continents

En 2022, Citroën avait lancé sa C3 pour l’Amérique du Sud et l’Inde. Ce nouveau Citroën C3 Aircross constitue la deuxième phase du programme C-Cubed de Citroën.

Alors que de nombreux constructeurs choisissent de vendre dans le monde entier les mêmes modèles, par exemple chez Audi, Mercedes ou Tesla, Citroën fait le choix de développer des modèles spécifiques pour certains marchés.

Ce Citroën C3 Aircross sera donc produit à l’usine de Thiruvallur en Inde et à Porto Real, au Brésil. Avec 4,32 m de long, ce nouveau modèle est plus court qu’un SUV compact mais cela n’empêche pas Citroën de le proposer en cinq mais aussi en sept places ! Le design correspond au style de la gamme Citroën actuelle, avec par exemple la signature lumineuse en Y. Destiné à des routes moins faciles à pratiquer qu’en Europe, ce SUV dispose d’une garde au sol de 200 mm assez conséquente. Le style est donc typé SUV, et même davantage que pour le modèle vendu chez nous…Il mise sur son style, et devrait se démarquer de certains concurrents avec des carrosseries bi-ton. Visuellement, ce SUV n’a donc rien de low-cost.

L’intérieur est aussi dans la veine de la production actuelle Citroën, avec un design assez sobre, des aérateurs graphiques, un combiné TFT de 7″ et un écran tactile 10″, avec Android Auto et Apple Car Play. En revanche, la version présentée dans ces photos se dispense de climatisation automatique. Les standards et les habitudes ne sont pas les mêmes, voici ce qui explique aussi que ce modèle ne soit pas prévu chez nous. Pour l’Europe, le prochain C3 Aircross devrait soigner son bilan carbone avec des versions hybride et électrique.

En Asie du sud est, Citroën a de nouveaux projets. La marque française veut commercialiser son nouveau SUV en Indonésie à partir de 2024, un nouveau marché. Citroën vise ainsi une part de 30 % de ses ventes en dehors de l’Europe à l’horizon 2025. Un chiffre qui aurait pu être atteint depuis longtemps si la marque avait su tenir sa place sur le marché chinois…

