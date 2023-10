Et si Peugeot nous sortait un petit e-1008 électrique ? – illustration : Kleber Silva

Si on remonte au début des années 2000, Peugeot avait commercialisé un petit monospace à portes coulissantes électriques : la 1007. Depuis sa disparition en 2009, ce modèle n’a jamais été renouvelé. Il faut dire que les petits « minispaces » ont disparu, et le succès plus que mitigé rencontré par le modèle ont douché les ardeurs de la marque. Mais il serait désormais assez cohérent d’imaginer l’arrivée d’un 1008, qui soit cette fois-ci un crossover urbain.

Un 1008 imaginé à partir de la Jeep Avenger

L’imaginaire des passionnés Peugeot est à nouveau en effervescence grâce à un rendu intéressant réalisé par le designer numérique Kleber Silva. Dans ce rendu, la Peugeot 1008 est représentée avec un design qui évoque clairement des liens de parenté avec la Jeep Avenger et la Fiat 600. Il est intéressant de noter que cette hypothétique Peugeot 1008 serait basée sur la même plateforme que ces modèles, et il se murmure qu’elle pourrait être exclusivement électrique. En effet, Stellantis, la société mère de Peugeot, a annoncé son engagement en faveur de la mobilité électrique, avec l’intention de rendre sa gamme entièrement électrique dans les années à venir.

L’entrée de la Peugeot 1008 sur le marché s’inscrirait dans le cadre d’une tendance croissante en Europe, où les véhicules compacts et électriques connaissent un succès grandissant. Cette stratégie rappelle celle de Fiat et Jeep, qui ont récemment ajouté des modèles compacts, tels que l’Avenger et la 600, à leurs gammes existantes, composées des Renegade et 500X.

Avec un 2008 qui mesure désormais plus de 4,30 m de long, un 1008 de 4,10 m voire 4,15 m aurait tout à fait sa place dans la gamme. Cela permettrait à Peugeot de faire descendre le ticket d’entrée pour un SUV électrique.

Mais n’oublions pas une chose : le positionnement de Peugeot n’est pas celui de Citroën. Alors que les chevrons visent les premiers prix et veulent ainsi concurrencer certains modèles Dacia, Peugeot se situe plutôt au niveau des généralistes++ en ciblant Volkswagen. Une descente en gamme n’est donc pas forcément souhaitée…

En 2024, Peugeot va commercialiser la 208 restylée, le nouveau 3008, et présenter son nouveau 5008. L’actualité de la marque est déjà dense !

