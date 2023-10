Le Kia EV3 est attendu pour 2025 – illustration : Kleber Silva

Kia se prépare à lancer un tout nouveau modèle électrique sur le marché européen. Attendu sous l’appellation Kia EV3, ce SUV compact est actuellement en cours de développement et devrait faire ses débuts en 2025. Il se positionnera sur le segment B en Europe, où il sera en concurrence avec des concurrents tels que le Jeep Avenger et la Peugeot e-2008.

Une offensive électrique en plein développement

Kia a récemment annoncé son engagement envers la mobilité électrique en déclarant qu’il aurait 15 modèles électriques différents dans sa gamme mondiale d’ici la fin de 2027. Parmi ces modèles, neuf seront badgés EV1 à EV9, selon les demandes de marques déposées récemment à travers le monde.

Bien que les détails complets sur le Kia EV3 ne soient pas encore disponibles, des photos d’espionnage prises en août laissent entrevoir un design prometteur. Notre équipe de conception a imaginé à quoi pourrait ressembler ce nouveau modèle, en s’inspirant des éléments visibles sur les photos d’espionnage.

Le Kia EV3 présente un design extérieur qui rappelle les autres modèles électriques de la marque, notamment l’EV9 et l’EV5. Son look est à la fois spectaculaire et élégant, avec des lignes musclées et angulaires, de courts porte-à-faux et une ligne de toit droite. Les phares en forme de T, le pare-chocs avant sportif avec des inserts noirs et le traitement de « toit flottant » créé par les montants A et C noirs donnent à ce SUV compact une apparence moderne et audacieuse.

Le Kia EV3 repose sur un ensemble de jantes en alliage au design plat, avec trois bandes métalliques polies, qui rappellent les modèles plus grands de la gamme, tels que l’EV9 et l’EV5.

En ce qui concerne les spécifications techniques, le Kia EV3 sera basé sur la plateforme modulaire E-GMP existante de Kia, qui a fait ses preuves en matière de performances électriques. Cela signifie que le SUV compact sera doté de moteurs électriques puissants et d’une batterie de haute capacité, offrant une autonomie de conduite considérable.

L’autonomie du Kia EV3 devrait dépasser les 600 km, ce qui en fera un choix attrayant pour les conducteurs à la recherche d’une mobilité électrique sans compromis. De plus, il devrait offrir des caractéristiques avancées de conduite autonome, ainsi que des mises à jour logicielles en ligne pour rester à la pointe de la technologie.

L’offre en modèles électrique va donc encore s’étoffer dans la catégorie B, et c’est tant mieux : les prix deviendront plus accessibles pour le commun des mortels. Cela devrait aussi stimuler la concurrence, et une potentielle guerre des prix…

