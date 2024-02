Mini Aceman électrique : ce sera un tout petit SUV

La gamme Mini est en cours de transformation : le constructeur britannique lance tout juste les nouvelles générations de Mini Hatch et Countryman, qu’un tout nouveau modèle pointe le bout de sa calandre. Déjà annoncé depuis un certain temps par un concept car, le Mini Aceman va venir se positionner sur un segment très précis. D’après les chiffres, il s’agira d’un tout petit SUV électrique, presque sans concurrence !

Des dimensions urbaines avant tout

Contrairement aux Mini Hatch et Countryman, le nouvel Aceman ne sera disponible à la vente qu’en électrique. Il s’agira du premier modèle de la gamme qui fera totalement l’impasse sur le thermique.

Mini nous donne déjà une première indication technique : il embarquera une batterie d’une capacité de 54,2 kWh. Le niveau de puissance n’est pas évoqué : plusieurs motorisations seront sans doute disponibles pour constituer une gamme complète.

Mais revenons en aux dimensions : l’Aceman sera un tout petit SUV. Il devra en effet se contenter d’une longueur de 4,07 m, par 1,75 m de large et 1,49 m de haut. Voilà qui en fera l’un des plus petits SUV électriques du marché ! Un Volvo EX30 mesure 4,23 m, et un Fiat 600e 4,17 m. Et ne parlons même pas des 4,30 m d’un Peugeot e-2008.

Ceux qui évoluent en ville devraient apprécier ce gabarit contenu, comme une sorte de retour aux fondamentaux pour la marque. Mini précise tout de même que l’habitabilité est conçue pour 5 personnes, avec un accès à bord qui compte 4 portes, et un hayon.

Avec des portes à faux réduit, le Mini Aceman devrait donc maximiser son espace intérieur, qui devrait être suffisant pour une voiture dédiée à la ville. La taille de la batterie devrait tout de même permettre d’afficher plus de 400 km d’autonomie, d’autant plus si le gain en taille se traduit par un gain de poids…

La démarche est donc tout à fait louable, et cartésienne. On espère aussi que le tarif soit abordable, ce qui n’est pas toujours le cas chez Mini ! Mais l’actuelle production en Chine des modèles électriques semble aider : la Mini Cooper E de 184 ch est ainsi facturée 34000 euros, avec une batterie de 40,7 kWh. Un tarif qui demeure correct, même s’il faut encore cocher de nombreuses options pour lui donner plus de sex-appeal…

Mini Aceman en phase de tests

