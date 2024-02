On a imaginé le Mini Paceman sans son camouflage – illustration : Kolesa.ru

Alors que Mini vient de nous présenter des images de l’Aceman lors de sa dernière campagne de tests, avec camouflage, voici des images qui nous montrent le rendu final, très proche de la réalité. Alors, le verdict est-il positif ?

Un petit SUV exclusivement électrique

Ce modèle est inédit dans la gamme Mini : si le Clubman disparait, le nouveau venu ne peut prétendre le remplacer étant donné que ses dimensions sont bien plus réduites.

En effet, le nouveau Mini Aceman ne mesure que 4,07 m de long : il fait donc la longueur en gros d’une Peugeot 208 ou d’une Clio ! A peine plus haut avec 1,49 m, il jouera tout de même sur les codes des SUV avec des passages de roues marqués, des boucliers avant sabots de protection, ainsi que des barres de toit.

Par rapport à la dernière Mini, l’Aceman se distingue par la forme géométrique des projecteurs avant. La signature lumineuse est constituée d’une ligne presque continue qui fait le tour du bloc optique. Etant uniquement électrique, ce petit crossover dispose d’un contour de calandre couleur carrosserie, qui sert surtout au design, car elle est entièrement fermée. Le bouclier comprend tout de même une prise d’air en partie basse pour le refroidissement.

Le traitement des flancs est dans l’esprit du dernier Countryman, avec des poignées de portes sous forme de palettes ( comme chez BMW ). A l’arrière, les feux sont proche de ceux du concept car présenté en 2022, avec une décoration intérieure qui reprend l’incontournable drapeau Union Jack. La partie arrière présente un bouclier musclé et bien protégé, qui intègre la plaque d’immatriculation. Le seuil de coffre semble assez haut : à confirmer sur la version de série…

Les codes de l’ADN Mini sont en tout cas bien présents sur ce nouveau modèle, dont le gabarit devrait faire des merveilles en ville. On ne peut pas non plus dire que le style manque de personnalité : il devrait faire partie des arguments de vente de ce nouveau crossover.

Deux tailles de batterie sont attendues : 40,7 kWh et 54,2 kWh, comme pour la Mini Hatch. Les motorisations devraient être similaires, avec un Aceman Cooper E de 184 ch, et une version Cooper SE de 218 ch. Pour un usage essentiellement urbain, il n’en faut pas forcément davantage !

Mini devrait présenter l’Aceman de façon officielle assez rapidement.