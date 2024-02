La nouvelle Volkswagen Golf à 29.990 euros, c’est mieux que la 308 ?

Désormais la nouvelle Volkswagen Golf s’affiche tout juste à 29.990 €

Face à la baisse de ses ventes, la Volkswagen Golf se résout à réduire ses tarifs. La nouvelle Golf restylée s’affiche désormais à 29.990 euros en finition de base « Golf », contre 33220 euros pour la version sortante. Alors est-ce désormais une bonne affaire ?

Un prix qui baisse de manière importante

Au nouveau prix de 29990 euros, la Golf « Golf » est équipée avec : climatisation automatique ‘Climatronic’ mono-zone, Digital Cockpit, projecteurs avant à LED, App-Connect sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, assistant de maintien dans la voie ‘Lane Assist’, Front Assist, reconnaissance des panneaux de signalisation, radars de stationnement avant et arrière…On retrouve aussi les mêmes jantes alliage 16″ Norfolk que sur la phase 1.

A ce tarif, seule la motorisation 1.5 TSI de 116 ch avec BVM6 est proposée. Le prix est donc en baisse de 10 %, mais n’oublions pas que la Golf était très chère face à la concurrence.

Face à la Peugeot 308 d’entrée de gamme

Désormais la 308 de base est facturée à 29620 euros en entrée de gamme. La compacte la plus vendue en France dispose en série avec la finition Active Pack de : volant croûte de cuir, démarrage mains libres, jantes alliage 16″, instrumentation numérique 10″, aide au stationnement arrière, pack safety plus et reconnaissance des panneaux, Air conditionné automatique bi-zone…

La Peugeot 308 Active Pack 2023

Sous le capot, quand la Golf a droit à un 4 cylindres 1.5 de 116 ch, la mulhousienne s’en remet au 3 cylindres 1.2 Puretech de 130 ch. Une puissance supérieure, mais qui ne fera peut-être pas oublier les problèmes de fiabilité rencontrés par ce moteur ! Et dans l’immédiat la version hybride n’est pas encore au catalogue.

Bilan

Les deux compactes sont très proches en équipement sur ce premier niveau de finition. Nous aurions tendance à préférer la Golf, étant donné l’effet nouveauté du restyling qui la maintiendra plus à jour pendant quelques années, et la présence d’un moteur plus fiable sous le capot.

Il faudra tout de même attendre pour commander cette Golf 8 phase 2 : elle n’est pas encore présente au configurateur. Au vu des prix annoncés, autant attendre et ne pas commander la phase 1…