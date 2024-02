Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Limited Edition : un look démoniaque

Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Limited Edition

La Mercedes Classe A la plus puissante s’offre une nouvelle édition limitée, au nom assez classique : Mercedes-AMG 45 S 4MATIC+ Limited Edition !

La présentation de la Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Limited Edition

Extérieurement, la Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Limited Edition se distingue par sa peinture exclusive pour ce modèle, « AMG Green Hell Magno ». Elle est bien connue des amateurs d’AMG GT R, et fait directement référence à la boucle nord du Nürburgring.

Sur les portières, les logos A 45 S et AMG apporteront leur touche décorative…

Même les jantes alliage sont inédites : il s’agit de jantes forgées AMG de 19 pouces noires mates à sept branches doubles, avec une teinte jaune pour les rayons. Les étriers de freins sont peints en noir brillant, avec un marquage AMG en blanc.

Ici en série, le fameux AMG Night Package livre en noir les boîtiers de rétroviseurs extérieurs, le contour de vitrage latéral et le splitter avant. Mais ce n’est pas tout, puisque le « AMG Night Package II » complète cette déclinaison en noir pour les logos, la calandre, mais aussi les poignées de portes et les étoiles au niveau des cabochons de roues. On ne manquera pas non plus la présence du pack aérodynamique AMG, avec l’aileron arrière fixe AMG et d’autres éléments qui améliorent la stabilité à haute vitesse.

Esthétiquement, difficile de passer inaperçu au volant d’un tel engin.

Disponible jusqu’à la fin de l’année

L’intérieur bénéficie également d’une présentation sympathique, avec des sièges baquets AMG Performance qui profitent d’une belle sellerie alcantara, avec des logos 45S sur les appuie-tête et des liserés jaunes.

Pas de changement sous le capot, avec le 4 cylindres 2.0 turbocompressé qui développe 421 ch. Les performances sont déjà plus que réjouissantes, avec un 0 à 100 km/h effectué en 3,9 s.

Cette Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Limited Edition sera disponible à la vente jusqu’à la fin de l’année 2024, avec une ouverture des commandes en avril. Il faudra compter sur un surcoût de 14280 euros par rapport à une A 45 S classique, actuellement au tarif à 79199 euros. En France, du fait d’émissions de CO2 supérieures à 200 g, cette A 45 S 4MATIC+ Limited Edition sera donc facturée 153.479 euros avec le malus. Des amateurs à ce tarif ?

