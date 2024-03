Mini Aceman : les premières photos du crossover électrique

Mini Aceman : les premières photos du modèle électrique

Le nouveau Mini Aceman serait dévoilé officiellement le 24 avril prochain : soit dans plus d’un mois, alors que des images ont fuité cette semaine de la version définitive, sans aucun camouflage ! Mais la date n’a pas été choisie au hasard : ce nouveau modèle britannique sera dévoilé lors de l’ouverture du Salon de l’automobile de Pékin 2024. Que nous promet ce futur crossover électrique ?

Un nouveau crossover urbain électrique

Mini a tellement fait grandir son Countryman qu’il reste désormais une place juste en-dessous dans la gamme…pour un modèle inédit. Alors que Mini s’est débarrassé du Clubman qui était un modèle de niche, la marque britannique tente de miser sur un nouveau cheval. Le Mini Aceman avait déjà été annoncé par un concept car très moderne, qui montrait les évolutions attendues du design de la marque et l’envie de toucher un nouveau public.

Ces images ont été fournies par le ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (MIIT), ce qui court-circuite la présentation d’un modèle par la marque comme c’est souvent le cas pour les modèles made in China ! Le design de l’Aceman rappelle celui du nouveau Countryman, notamment par ses petits blocs optiques angulaires, sa calandre octogonale fermée et cerclée d’une ligne couleur bronze, ou encore par le traitement des surfaces de la carrosserie. Les flancs sont épurés, avec de petites palettes pour l’ouverture des portes, à la manière d’un BMW X1.

Contrairement au Countryman, les protections d’ailes jouent sur une forme angulaire et non arrondie. Le capot est plat, et de profil on pourra parler d’un petit Countryman, les portes à faux en moins puisqu’ils sont ici réduits au minimum. Malgré la présence de barres de toit, la hauteur devrait aussi être plus basse. L’effet de toit flottant est bien entendu retenu pour l’air de famille Mini.

Vous remarquerez aussi sur les images que deux versions sont photographiées : l’Aceman, et l’Aceman S mieux motorisé. Si les deux modèles disposent de jantes alliage identiques, les projecteurs avant ne sont pas les mêmes et n’ont donc pas la même signature lumineuse. L’Aceman de base doit aussi faire l’impasse sur les inserts bronze : toutefois ces éléments ne doivent pas être pris en compte de façon définitive étant donné qu’il s’agit de modèles destinés à une homologation chinoise…

Avec une longueur à peine supérieure à 4 mètres de long, le Mini Aceman devrait logiquement cannibaliser en premier lieu les ventes de la Mini Hatch 5 portes ! Laquelle n’a pas encore été présentée pour la nouvelle génération.

Ce nouveau Mini Aceman repose logiquement sur la même plate-forme que la petite Mini Hatch électrique, et reprendra donc également le pack de batterie de 54,2 kWh. De quoi lui permettre d’afficher une autonomie de l’ordre de 400 km : un score dans la norme de ce qui se pratique sur le segment B des crossovers.

Fabriqué en Chine exclusivement dans un premier temps, ce modèle sera privé en France du bonus écologique. Les prix pourraient rester compétitifs en entrée de gamme, mais attention chez Mini les packs d’options vont vite grimper la note !

