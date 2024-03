La DS Pallas est de retour….avec la DS4 !

La DS Pallas était arrivée sur le marché en 1964 : soixante ans plus tard, cette appellation revient avec une finition appelée à une grande diffusion sur l’ensemble de la gamme. Pallas ne sera pas seule : une autre finition Etoile inédite est aussi annoncée, en voici les détails.

Deux finitions pour faciliter le choix des clients

DS Automobiles fait donc le choix d’une nouvelle structure de gamme, avec deux finitions Pallas et Etoile clairement identifiées. Les deux se démarquent d’ailleurs par un logo spécifique.

Dans le cas des DS Pallas, le niveau d’équipement sera complet et en rapport avec le segment du modèle concerné. L’appellation Pallas était inspirée des 5 étoiles, mais elle sera ici coiffée par une autre finition plus haut de gamme : Etoile. Cette fois-ci, cette finition sera plus richement dotée, avec une sellerie selon les cas en Cuir Nappa de haute qualité ou en alcantara.

Etoile fait référence aux danseurs, mais aussi à la place de l’étoile à Paris, désormais devenue la Place Charles-de-Gaulle.

Lancement de la nouvelle gamme sur DS4 dès avril

Jusqu’à présent, la gamme DS4 était composée de quatre niveaux de finition : Bastille, Performance Line, Rivoli et Opera. Il existait donc déjà des références à Paris, mais visiblement la gamme était trop complexe pour DS qui souhaite simplifier les choses. Il serait juste dommage que les versions Performance Line disparaissent, car elles proposaient une ambiance distinctive plus proche de celle d’une Audi S-Line ou d’une Mercedes AMG Line…

En l’absence d’un modèle premier prix, les tarifs risquent aussi de grimper : il serait logique qu’une DS4 Pallas soit mieux dotée qu’une DS4 Bastille ( affichée à partir de 36750 euros ).

Ce remaniement de gamme cherche à masquer un manque d’actualité produit, mais aussi des performances commerciales décevantes pour de nombreux modèles DS. Sur les deux premiers mois de l’année 2024, les ventes de DS ont baissé de 5,2 % en France.

Le DS3 restylé n’est qu’à la 58ème place des ventes, et se vend moins bien que le DS7 malgré des prix plus attractifs. La DS4 est le modèle le plus vendu, et parvient à se placer juste devant les BMW Série 1 et Audi A3.