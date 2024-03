Le Citroën C3 Aircross décliné en SUV Coupé dès 2025 ?

Le Citroën C3 Aircross décliné en SUV Coupé – illustration : Kleber Silva

Cette semaine, Citroën a présenté son tout premier SUV coupé : le Basalt. Un modèle qui n’est pas destiné au marché européen, mais à l’Inde et à l’Amérique du sud. D’après ce concept Basalt Vision décliné du C3 Aircross, il semble très probable qu’une déclinaison européenne soit à l’étude. Et voici ce que cela donnerait visuellement…

Le premier SUV Coupé Citroën

Pour se développer à l’international, Citroën déploie le programme « C-Cubed ». Deux modèles sont déjà commercialisés : une C3, et un C3 Aircross. Ces deux modèles destinés à l’Amérique du sud et à l’Inde seront donc rejoints par ce nouveau SUV coupé, le Basalt. Un SUV coupé compact, directement dérivé techniquement du C3 Aircross et destiné à ces marchés.

Ce qui est intéressant, c’est que nous avons cette année la nouvelle génération de C3 qui arrive, justement sur la base du modèle destiné à l’international. Avec des changements concernant le design, la sécurité, ou encore les motorisations. La même logique sera reprise dans quelques mois pour la prochaine génération du C3 Aircross.

Tous ces modèles reposent sur la plate-forme Smart Car, qui sera aussi utilisée par Opel pour son prochain Frontera.

Il n’est donc pas impossible de penser que Citroën pourrait ensuite décliner ce Basalt pour l’Europe…

Esthétiquement, le concept du Basalt présente une ligne de toit plongeante à l’arrière, qui en fait un SUV 5 places alors que le C3 Aircross peut accueillir jusqu’à 7 personnes. Un modèle qui se veut racé et élégant, et qui pourrait aider Citroën à percer sur les marchés visés.

Cette déclinaison proposée par Silva Kleber modifie le style de la partie avant, avec un style repris aux derniers modèles commercialisés chez nous ( C3 et Berlingo facelift ). La signature lumineuse en C est reprise par les feux arrière, qui sont liés par un bandeau noir. Pour le reste, on est proche du concept présenté cette semaine.

Est-ce que Citroën lancera un modèle de série dérivé du Basalt Vision en Europe ? Est-ce que ce nom qui fait l’impasse sur la nomenclature classique avec un C suivie d’un chiffre sera retenu ? Affaire à suivre…

Le Citroën C3 Aircross vendu à l’international est différent de celui vendu en France

