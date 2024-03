La Renault Mégane 4 arrive en fin de carrière

Renault Mégane Evolution 2023

La Renault Mégane 4 aura connu une longue carrière : nous avions réalisé notre premier essai de cette génération fin 2015 ! ( lire notre essai de la Renault Mégane 4 dCi 130 )

Cette génération décliné en berline et en break Estate aura été prolongée jusqu’à disparaitre sans remplaçante directe. Ce qui signe la fin des compactes thermiques du losange ! De quoi laisser un boulevard à Peugeot et à sa 308, mais aussi à Dacia qui prépare un modèle inédit pour cette catégorie.

La fin d’une saga Mégane entamée en 1995

Renault va arrêter la production de la Mégane 4 le 8 avril 2024, une information confirmée à nos confrères de l’Argus. Vieillissante, cette compacte avait vu ses ventes décliner d’année en année, et Renault avait logiquement réduit la gamme au maximum.

Alors oui, il restera bien une Mégane au catalogue Renault : la Mégane E-TECH, plus proche d’un crossover électrique…Mais ce n’est pas tout à fait la même chose. On aura aussi perdu au passage la fameuse Mégane R.S, qui aura connu trois générations toujours autant appréciée par les passionnés, et dont les cotes restent élevées.

Il reste d’ailleurs encore des exemplaires en stock dans le réseau Renault de la Mégane R.S Ultime, la série limitée lancée au printemps 2023 avec 1976 exemplaires numérotés. Difficile d’en trouver une à 53450 euros…un prix sans options, qui va vite grimper en raison du malus écologique. Selon le fait que le malus soit payé ou non, les tarifs oscillent entre 60000 et 80000 euros ! Un tarif qui peut aussi vous faire accéder à une Alpine A110, ce qui pose question…

Une simple Mégane 4 d’entrée de gamme est d’ailleurs toujours proposée au configurateur à partir de 31500 euros en TCe 140 EDC. Les prix ont fortement évolué…Quelques années en arrière, des mandataires proposaient même de la Mégane berline neuve à moins de 15000 euros.

Une gamme désormais axée sur les SUV

La hausse des tarifs n’a logiquement pas aidé les ventes de la Mégane, qui aurait certainement mérité d’être remplacée par une Mégane 5 dès l’année dernière. Au lieu de cela Renault mise sur l’électrique, dont les ventes commencent déjà à ralentir avec la baisse des aides gouvernementales.

Les clients Renault devront se tourner vers les SUV : le Captur restylé arrive dans les prochains jours, et sera secondé par un Symbioz inédit. La gamme comprend aussi l’Arkana dont les prix restent raisonnables ( y compris en occasion ), et le récent Austral. Ce sont donc surtout les breaks qui vont manquer aux amateurs dans la gamme Renault, et les sportives Renault Sport…