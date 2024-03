Skoda Kodiaq 2024 : que vaut le premier prix à 44670 euros ?

Skoda Kodiaq Selection

Le nouveau Skoda Kodiaq 2024 est arrivé au configurateur. Ce SUV familial est toujours disponible en 5 ou 7 places, et les prix sont désormais haut perchés ! Il faut en effet compter près de 45000 euros pour le modèle d’entrée de gamme. Que vaut ce Skoda Kodiaq premier prix ?

Une entrée de gamme Sélection loin d’être bon marché

D’année en année, les modèles tchèques ont progressé en qualité de finition, mais aussi au niveau de l’équipement embarqué et des prestations en général. Ces évolutions se sont accompagnées d’une hausse de prix qui est loin d’être anodine.

Le nouveau Kodiaq Selection débute ainsi à 44670 euros, avec la motorisation essence 1,5 TSI Hybrid 150 ch DSG7. Il faudra alors payer un malus écologique, étant donné que les émissions se situent à 135 g. En diesel, les prix grimpent à 49170 euros avec le 2.0 TDI 150 DSG7. Une motorisation pas non plus exemptée de malus, avec 139 g de rejets de CO2….

Dans l’immédiat le niveau Selection est le seul proposé : les versions iV et Sportline arriveront par la suite.

Extérieurement, le Kodiaq d’entrée de gamme se contente de petites jantes alliage 17″ de couleur grise. Il faudra ajouter plus de 800 euros pour s’offrir une surmonte 18″ avec des jantes noires et diamantées plus seyantes. Skoda propose même des jantes généreuses en 19″ et 20″ : vous comprenez pourquoi les jantes 17″ paraissent minuscules en comparaison…

Officiellement le prix catalogue débute à 43970 euros, mais aucune peinture gratuite n’est proposée ! Il faut donc ajouter 700 euros, quoiqu’il arrive, même pour un blanc non métallisé.

Le Skoda Kodiaq Selection sans options ( sauf la peinture )

Pour 420 euros, le pack Look apporte un petit plus avec les rampes de pavillon argent et un entourage des vitres noir glossy et montant D en Unique Dark Chrome (rendu alu brossé).

Si vous souhaitez les vitres arrière surteintées, il faudra cocher le pack acoustique à 460 euros qui comprend aussi des vitres latérales acoustiques.

Autre élément qui peut aussi modifier le style extérieur : le pack visibilité plus à 1560 euros. Avec les projecteurs Matrix LED, la calandre avec bandeau horizontal illuminé reliant les deux phares avant, et des feux arrière full LED avec bandeau décoratif rouge entre les feux.

Rien que pour le design extérieur, vous pouvez donc ajouter plus de 5000 euros d’options !

Avec quelques options le design devient plus sympathique

Equipement intérieur et sécurité

L’équipement de série est assez complet pour le confort et la sécurité : Climatisation à régulation automatique tri-zone, Digital Cockpit 10,25 », Banquette arrière 40/20/40, rabattable et coulissante sur 180 mm, Phonebox : recharge induction réfrigérée 2 téléphones, phares avant LED, Hayon de coffre électrique, Radars de stationnement avant et arrière + caméra de recul, Sièges avant chauffants, siège conducteur à réglage électrique avec fonction mémoire, et supports lombaires à réglage électrique, détecteur d’angles morts, Travel Assist, Traffic Sign Recognition, Régulateur de vitesse adaptatif/prédictif ACC et Rétroviseurs ext. avec mémoire, électrochromatique côté conducteur, rabattables et réglables électriquement, écran central 13″…

Les options qui restent à cocher sont donc réellement facultatives, en fonction des goûts de chacun. Pack performance avec suspensions pilotées et direction progressive, pack assistance conduite plus avec Intelligent Park Assist et caméras 360, pack confort premium avec sièges avant massants et système hifi, pack hiver, pack technologie plus…

Bilan

Le nouveau Skoda Kodiaq Selection propose donc un niveau d’équipement complet, en dehors du design qui s’affranchit hélas de certains éléments basiques. Il sera donc difficile de ne pas cocher certaines options ! On arrivera vite à 50000 euros et au-delà…

Du côté de Volkswagen, le nouveau Tiguan est un peu moins cher : 43000 euros par exemple avec la série « Edition », mais avec le bloc essence de 130 ch. Plus long de 20 cm, le Kodiaq sera donc choisi par ceux qui veulent 7 places ou un coffre gigantesque avant toute chose !

Chez Renault, un Espace Techno E-TECH 200 est à 45000 euros. A ce tarif, il offre une motorisation full hybride nettement plus puissante et sans malus. Difficile de dire que les Skoda sont encore bon marché…