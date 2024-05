Peugeot 508 2024 : la gamme et les prix

La Peugeot 508 GT 2024

Au sommet de la gamme Peugeot, la 508 est toujours déclinée en berline et en break SW. En 2024 sa gamme est assez réduite, avec seulement deux finitions mais encore un certain choix en motorisations en diesel et en hybride, dont voici les prix en berline. Les tarifs de la 508 SW sont 1300 euros plus chers.

508 Allure 2024

En entrée de gamme, la Peugeot 508 2024 attaque assez haut avec une finition Allure, parfois le niveau 3 sur des modèles plus compacts ou citadins. L’équipement est déjà assez complet avec de série : Navigation 3D connectée (cartographie Europe) avec écran tactile 10″ HD et reconnaissance vocale, Accès et démarrage mains libres, Visiopark 1 (caméra de recul numérique HD 180°), Peugeot Full LED Technology, Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables électriquement et avec éclairage d’accueil à LED, Accès et démarrage mains libres, volant cuir pleine fleur,

Jantes alliage 17″ Bi-ton diamantées MERION (Noir Orbital) + Kit de dépannage pneumatique, pack safety plus, et décors de planche de bord et panneaux de portes aspect carbone.

Les prix débutent à 45900 euros en berline, et à 47200 euros en carrosserie SW. Les acheteurs ont le choix entre deux motorisations hybrides rechargeables, et une motorisation diesel. La motorisation Hybrid 136 n’est malheureusement pas au programme.

508 Allure BlueHDI 130 EAT8 : 45900 euros

508 Allure Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 : 50200 euros

508 Allure Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 : 52100 euros

La Peugeot 508 GT 2024

En finition GT, la Peugeot 508 reprend les mêmes motorisations et gagne de nombreux équipements : Jantes alliage 18″ EPHERRA Bi-ton diamantées Noir Orbital brillant, Visiopark 2 (caméra de recul et caméra AV numériques HD avec vision 360°), pack confort, Pack Drive Assist Plus, sellerie

mi TEP / Alcantara® Mistral, Surveillance d’angle mort, Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées et Rétroviseur intérieur électrochrome Frameless.

508 Allure BlueHDI 130 EAT8 : 48200 euros

508 Allure Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 : 52500 euros

508 Allure Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 : 54400 euros

508 Peugeot Sport Engineered

La version la plus performante de la gamme 508 est toujours présente, alors que le label « Peugeot Sport Engineered » n’a pas encore été décliné sur un seul autre modèle du lion depuis l’arrivée de cette 508 PSE.

L’équipement est ultra-complet : Système HiFi Premium FOCAL, Night Vision, Active Suspension Control, Jantes alliage 20″ EXXAR Bi-ton diamantées Noir Onyx vernis Black Mist, Visiopark 2,Pack Drive Assist Plus, sellerie Cuir Sellier noir, Alcantara.

508 Peugeot Sport Engineered Plug-in Hybrid 360 e-EAT8 : 70650 euros

Les tarifs de la Peugeot 508 sont donc assez élevés, pour un modèle qui vise davantage les professionnels que les particuliers. Ce sont donc surtout les montants de loyer et les montants d’amortissement qui intéresseront les gestionnaires de flottes. Les particuliers, eux, auront tout intérêt à attendre que les 508 reviennent de leasing au bout de trois ans ou plus pour les acheter à moitié prix…