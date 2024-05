Est-ce que Ford va vraiment oser la Mustang 4 portes ?

Ford Mustang 4 portes – illustration : Kolesa

Cette semaine, la nouvelle a fait vibrer les amateurs de voitures de sport : la légendaire Ford Mustang pourrait bientôt se décliner en version quatre portes ! L’annonce, confirmée par Jim Farley, le PDG de Ford, a immédiatement suscité un grand nombre de réactions. Car jusqu’à présent, la seule déclinaison de Mustang à plusieurs portes qui a été produite est le SUV Mustang Mach-E. Un modèle qui ne fait pas forcément l’unanimité, mais cela pourrait être très différent ici.

Passage au coupé 4 portes

La Mustang, c’est un mythe qui roule depuis 1964. Depuis ce premier modèle, la Mustang a toujours gardé ses deux portes, malgré quelques prototypes quatre portes créés dans les années 60. Et voilà qu’aujourd’hui, près de soixante ans plus tard, l’idée refait surface, cette fois-ci avec une réelle probabilité de devenir réalité étant donné les propos cités plus haut…

Un premier rendu de cette éventuelle Mustang quatre portes a été réalisé, et nous donne un aperçu réaliste de ce que pourrait être ce nouveau modèle. Imaginez la Mustang de septième génération, dévoilée en septembre 2022, mais avec deux portes supplémentaires et une ligne de toit légèrement rehaussée pour accueillir confortablement les passagers arrière. La longueur de l’empattement serait également augmentée, assurant un espace intérieur généreux et transformant le coupé sportif en une berline élégante et musclée.

Sous le capot : un V8 sinon rien

Et que dire de ce qui se cache sous le capot ? Le PDG de Ford a révélé que cette version quatre portes pourrait être équipée d’un puissant moteur V8, fidèle à la tradition de la Mustang. Pour les puristes, une boîte de vitesses manuelle serait également de la partie. De quoi ravir les amateurs de conduite sportive ! En revanche, Ford a fermement déclaré qu’une Mustang entièrement électrique ne verra jamais le jour. Une décision qui contraste avec les tendances actuelles mais qui respecte l’ADN profondément enraciné de la Mustang.

Ces dernières années, Ford recentre son offre sur des modèles emblématiques. Exit les Fiesta et Focus, ou encore la Mondeo. La marque se concentre majoritairement sur les SUV, avec des modèles plutôt décalés comme le nouveau Bronco. La gamme Mustang de son côté reste incontournable, il est donc logique que la marque réfléchisse à de nouvelles déclinaisons. Cette Mustang 4 portes sera en tout cas plus fidèle à l’original que le SUV électrique Mach-E…