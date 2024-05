Renault Symbioz : on vous dévoile déjà les tarifs !

Le Symbioz en version Techno

Dévoilé il y a peu de temps, le nouveau Renault Symbioz arrive déjà au catalogue. Ce grand frère du Renault Captur apporte plus d’habitabilité, et vient aussi combler le vide créé par la disparition de la Mégane 4 thermique. Mais s’il arrive très vite, le Renault Symbioz ne bénéficiera d’une gamme complète qu’en 2025, nos explications.

Un Symbioz E-TECH full hybride pour commencer

En 2024, les acheteurs du Renault Symbioz n’auront pas besoin de se creuser la tête devant le configurateur, puisqu’une seule motorisation sera proposée. Il s’agit de la motorisation full hybride E-TECH de 145 ch, qui permet à ce nouveau SUV compact d’échapper au bonus écologique. En revanche elle est plus chère que des motorisations Mild Hybrid classiques, et il faudra donc composer avec un prix de départ plus élevé.

Le Renault Symbioz E-TECH 145 sera ainsi proposé à partir de 34900 euros avec la finition Techno. L’entrée de gamme Evolution devrait donc arriver seulement en 2025, avec un 3 cylindres 1.2 Mild Hybrid à partir de 30000 euros.

Voici la gamme proposée pour le lancement du Symbioz :

Symbioz Techno

En attendant l’arrivée du Symbioz Evolution, le Symbioz Techno est donc le prix d’appel. Son équipement comprend en série : jantes alliage 18″ Gravity, rétroviseurs rabattables électriquement, vitres arrière surteintées, rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre, plancher de coffre amovible, sellerie tissu TEP, tableau de bord numérique 10,3″, Open R Link avec services Google, chargeur à induction, accès et démarrage sans clé, éclairage d’ambiance, Multisense, éclairage avant et arrière Full LED, mode plein phares automatique, régulateur de vitesse adaptatif, caméra de recul, aide au parking avant arrière et latéral, e-call, assistance au maintien dans la voie…

Ceux qui veulent économiser une peinture métallisée à 750 euros devront sélectionner la teinte Rouge Flamme, la couleur offerte pour le lancement.

Symbioz Techno E-TECH 145 : 34900 euros

Renault Symbioz : la version Esprit Alpine

Symbioz Esprit Alpine

La fameuse finition Esprit Alpine est pour l’instant placée en niveau 2, avec un prix de 36400 euros. C’est donc seulement 1500 euros de plus que la version Techno, ce qui devrait donc plaire à un certain nombre d’acheteurs ! La présentation évolue avec en série : jantes alliage diamantées 19″ Elixir, encadrement des vitres noir brillant, bouclier avant avec lame F1 gris schiste mat, jupe de bouclier arrière gris schiste mat, pédalier sport aluminium, volant perforé avec surpiqûres bleu blanc rouge, volant chauffant, sièges avant sport, sellerie spécifique.

Symbioz Esprit Alpine E-TECH 145 : 36300 euros

Symbioz iconic

L’équipement de série de la version Iconic ne joue cette fois-ci pas exclusivement sur le look intérieur et extérieur, mais aussi sur des équipements supplémentaires. Mais le prix grimpe, puisqu’elle est facturée 3000 euros de plus que la version Techno.

Voici les équipements supplémentaires : jantes alliage 19″ Pulsar, encadrement des vitres chrome satiné, sièges avant chauffants et électriques, hayon motorisé mains libres, centrage dans la voie, avertisseur d’angle mort, caméra 360°, parking mains libres…

Symbioz Iconic Alpine E-TECH 145 : 37900 euros

A noter que ceux qui veulent une version très bien équipée avec le look Esprit Alpine pourront choisir un Symbioz Esprit Alpine avec Pack Iconic, pour 38300 euros. Une combinaison plutôt intéressante !

Renault Symbioz

Une offre en LLD pour le lancement

Renault propose déjà une offre de LLD pour le lancement commercial, avec des loyers de 340 euros mensuels après un apport de 4000 euros, sur 37 mois et pour 30000 km. Une offre qui correspond à une version Techno, sans options. Les premières livraisons de ce nouveau modèle débuteront en septembre 2024.

Alors faut-il attendre 2025 pour s’offrir un Symbioz moins cher ? Généralement en début de carrière les acheteurs commandent majoritairement de belles versions, il y a donc de quoi faire en 2024 même si la gamme est restreinte. Mais ceux qui veulent un SUV compact au meilleur prix pourront effectivement attendre 2025, avec le Symbioz Evolution 1.2 Mild Hybrid, sans doute en 130 ch. Ou bien s’orienter vers le nouveau Dacia Duster, qui pour moins de 30000 euros est en E-TECH 145 ch…