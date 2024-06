Smart #5 : des images ont fuité en Chine !

Le SUV Smart #5

La Smart #5, SUV électrique de nouvelle génération, avait été annoncé pour la première fois au Salon de l’auto de Pékin en avril dernier sous forme de concept-car. Mais les premières images ont déjà fuité en Chine, grâce au MIIT ( Ministry of Industry and Information Technology ).

Le SUV le plus imposant pour Smart

Le SUV Smart #5 se distingue par ses dimensions généreuses : une longueur de 4,70 mètres, une largeur de 1,92 mètre et une hauteur de 1,70 mètre, avec un empattement de 2,90 mètres. Ces proportions lui permettent de rivaliser avec des modèles comme le BMW X3, l’Audi Q5 ou le Mercedes GLC, se rapprochant des dimensions du Tesla Model Y ! On est donc très loin des petites Smart de l’époque…

Les photos de la Smart #5 montrent un design extérieur sophistiqué avec des phares et feux arrière à LED, des poignées de porte affleurantes et une carrosserie aux lignes épurées. Le modèle sportif siglé Brabus se démarque avec ses grandes jantes, ses accents rouges et ses étriers de frein assortis, ajoutant une touche de dynamisme à l’ensemble.

Bien que les photos de l’intérieur ne soient pas encore disponibles, on s’attend à un habitacle similaire au concept, avec une disposition à trois écrans sur le tableau de bord et une multitude de technologies intégrées. Contrairement au concept à quatre places, le modèle de production offrira cinq places assises, combinant confort et praticité.

Le SUV Smart #5

Un vaste choix de moteurs électriques

La Smart #5 sera proposée en quatre variantes de motorisation, répondant ainsi à différents besoins et à différents budgets.

Propulsion arrière (RWD) : Un seul moteur de 250 kW (335 ch) Un seul moteur de 267 kW (358 ch)

: Transmission intégrale (AWD) : Moteur avant de 165 kW (221 ch) et moteur arrière de 267 kW (358 ch) pour une puissance combinée de 432 kW (579 ch) Moteur avant de 165 kW (221 ch) et moteur arrière de 310 kW (416 ch) pour une puissance combinée de 475 kW (638 ch)

:

Les modèles RWD sont équipés de batteries au lithium fer phosphate (LFP), tandis que les versions AWD utilisent des batteries nickel-manganèse-cobalt (NMC). Toutes les versions ont une vitesse maximale de 200 km/h, sauf la version la plus puissante qui atteint 210 km/h.

Avec 638 ch, on a bien entendu affaire à la version la plus sportive, la Smart #5 Brabus !

La Smart #5 est équipée d’une architecture de 800 volts, permettant une recharge ultra-rapide. La batterie de 100 kWh peut se recharger de 10 % à 80 % en seulement 15 minutes, offrant une autonomie de plus de 700 km selon le cycle chinois CLTC. Cette technologie avancée assure une performance de recharge rapide, idéale pour les longs trajets. En cycle WLTP européen, l’autonomie sera en revanche bien plus réduite.

Smart va donc devenir une marque plus globale avec une gamme nettement plus étendue que par le passé. Seule la production en Chine demeure une ombre au tableau, notamment avec l’introduction de nouveaux droits de douane plus conséquents, et l’impossibilité d’avoir un bonus écologique en France.