MG ZS 2025 : bientôt une nouvelle génération

MG ZS 2025 – illustration : Kolesa

MG Motors prépare une seconde génération de son MG ZS. Prévu pour être dévoilé dans les prochains mois et arriver sur le marché en 2025, ce modèle s’annonce comme un sérieux prétendant dans un segment très concurrentiel. Actuellement détenue par le géant chinois SAIC, la marque britannique MG continue de produire ses véhicules en Chine, et le nouveau ZS n’y fera évidemment pas exception.

La seconde génération du MG ZS vendue en Europe

Lancé initialement en 2016 et restylé en 2019, le MG ZS a su séduire le marché européen. Selon JATO Dynamics, le modèle a connu une forte hausse de ses ventes l’an dernier, avec 90 415 unités écoulées, soit une augmentation de 97 % par rapport à 2022.

Des images brevetées du nouveau ZS ont fuité en ligne le mois dernier, dévoilant quelques indices sur son design. Le rendu montre une optique avant plus fine et une grille de calandre agrandie, arborant un motif en nid d’abeille. Le logo MG pourrait être repositionné au centre, entre les phares, ajoutant une touche de modernité et d’agressivité au look du SUV. Cette nouvelle face avant n’est d’ailleurs pas sans évoquer la nouvelle citadine hybride MG 3.

À l’arrière, des modifications sont attendues sur les feux et la forme générale du véhicule, bien que les proportions restent proches de celles du modèle actuel. Selon cette première illustration, le nouveau MG ZS est assez consensuel et ne marquera pas les annales par un design novateur.

Avec des dimensions actuelles de 4323 mm de longueur, 1809 mm de largeur et 1625 mm de hauteur, le nouveau ZS pourrait légèrement gagner en taille. À l’intérieur, un grand écran tactile pour le système d’infodivertissement et un ensemble de caméras à 360 degrés sont prévus, améliorant l’expérience utilisateur.

Hybride et électrique

Actuellement, le MG ZS est proposé en essence avec un moteur 1.5 VTI-TECH de 106 ch, et en électrique.

Il est possible que le MG ZS partage certaines de ses technologies avec le MG 3, introduit en février 2024. Celle-ci dispose en effet d’une motorisation hybride non rechargeable, combinant un moteur essence de 1,5 litre de 102 ch avec un moteur électrique de 136 ch, offrant une puissance combinée de 194 ch. Alors que le MG 3 est uniquement à traction avant, le ZS pourrait aussi proposer une version en transmission intégrale.

MG misera aussi sur l’électrique, alors que la demande est tout de même en hausse pour des SUV de catégorie B.

Mais attention : très compétitif jusqu’à présent malgré sa perte du bonus écologique sur le marché français, le MG ZS verra bientôt ses prix augmenter en raison de la hausse des droits de douane pour les voitures produites en Chine. En 2025, la situation risque donc de ne pas être idyllique pour ce nouveau venu…