Mercedes tease à nouveau sur le CLA de 2025 qui se veut révolutionnaire

Mercedes-Benz s’apprête à lancer la troisième génération de son CLA, un modèle compact qui fusionne la sportivité d’un coupé avec le confort d’une berline. Avec une commercialisation prévue en 2025, ce nouveau Mercedes CLA repose sur la toute nouvelle plateforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), optimisée pour des motorisations hybrides et électriques, alignant Mercedes sur sa stratégie d’accélération vers l’électrification tout en maintenant des options thermiques.

Un modèle repensé sur la plateforme MMA

Depuis son lancement en 2019, la deuxième génération du CLA, construite dans l’usine hongroise de Kecskemét, a réussi à capter un public grâce à son design et ses performances, mais commence à marquer le pas en Europe avec une baisse de 11 % de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2024. Dans ce contexte, Mercedes vise un nouveau souffle avec ce troisième CLA, conçu comme un modèle « Entry Luxury » pour élargir son accès aux véhicules haut de gamme.

La plateforme MMA sur laquelle il repose introduit une modularité avancée, permettant une adaptation aux moteurs thermiques et électriques. Cette modularité est un atout pour Mercedes, qui cherche à atteindre des objectifs de rentabilité ambitieux en limitant ses modèles d’entrée de gamme tout en proposant des véhicules polyvalents et prêts pour un avenir entièrement électrique.

Mercedes-Benz CLA 2025

Versions électriques : une architecture 800 volts prometteuse

La version 100 % électrique de ce nouveau CLA bénéficie d’une architecture 800 volts, un choix technique qui permet des temps de recharge réduits et une meilleure efficacité énergétique, répondant aux attentes des acheteurs soucieux de l’autonomie et de la rapidité de charge. Les moteurs sont associés à une transmission à deux vitesses, une rareté pour un véhicule électrique de cette gamme, permettant ainsi une meilleure gestion de la puissance et de l’autonomie, surtout à haute vitesse.

Pour ceux qui préfèrent encore les motorisations thermiques, Mercedes prévoit des versions hybrides 48 volts, intégrant un moteur électrique dans la transmission. Cette hybridation légère vise principalement à optimiser la consommation de carburant, tout en offrant des performances énergétiques améliorées. C’est un choix qui répond aux contraintes environnementales en Europe sans pour autant sacrifier le dynamisme du modèle, réputé pour sa sportivité.

Un confort de conduite digne des berlines premium

Lors d’une présentation récente au Festival d’Hyères, le nouveau CLA s’est distingué par son allure élancée et sportive, bien qu’encore partiellement masqué sous des camouflages. Selon Mercedes, cette nouvelle génération devrait offrir un confort acoustique et une qualité de conduite similaires à des modèles de segments supérieurs, notamment grâce à une insonorisation optimisée et une suspension retravaillée pour minimiser les vibrations. Cela confirme la volonté de Mercedes d’améliorer l’expérience utilisateur, même sur ses modèles d’entrée de gamme, en leur offrant une conduite aussi agréable que dans ses modèles haut de gamme.

Mercedes-Benz CLA 2025

Un modèle essentiel pour le marché américain et une stratégie adaptée au marché chinois

Si le CLA perd en popularité en Europe, il connaît un regain aux États-Unis, où ses ventes ont augmenté de 5 % cette année, avec 8312 unités vendues. Mercedes a également choisi de se concentrer sur l’exportation pour ce modèle, en particulier aux États-Unis et potentiellement en Chine, où le CLA pourrait séduire un public citadin en quête de véhicules haut de gamme compacts. Toutefois, pour le marché chinois, Mercedes mise davantage sur la production locale du Classe A allongé, conçu pour répondre aux spécificités de cette clientèle.

La suppression prochaine de la Classe A au sein du catalogue Mercedes s’inscrit dans une stratégie plus large : le constructeur souhaite concentrer ses ressources sur des véhicules à haute marge dans les segments Core Luxury et Top-End Luxury. Ce repositionnement a pour objectif d’augmenter la rentabilité de Mercedes, en vendant moins de voitures mais avec une marge plus élevée, notamment en misant sur les versions hybrides et électriques.

Cette nouvelle Mercedes CLA sera donc le futur modèle d’entrée de gamme de la marque, avec des prix plus élevés que ceux de la Classe A actuelle…