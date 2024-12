La gamme et les prix du Dacia Jogger 2024 : tarifs décembre

Dacia Jogger Essential

Malgré une silhouette de break qui n’est pas particulièrement tendance, le Dacia Jogger permet aux familles de trouver une offre abordable, et notamment en configuration 7 places ! Le succès rencontré a permis à Dacia d’augmenter régulièrement les prix, sans que cela ne perturbe les prises de commande…

Jogger Essential

Note : pour les tarifs, nous avons indiqué ceux de la version 5 places. Les Jogger 7 places coûtent 900 euros de plus, à l’exception de la version de base Essential ECO-G 100.

En premier prix, la finition Essential comprend déjà un certain nombre d’équipements : Barres de toit longitudinales, climatisation manuelle, régulateur + limiteur de vitesse, Media Control (Streaming audio bluetooth avec support téléphone, 4 haut-parleurs, 1 USB), Banquette arrière avec dossier rabattable en portefeuille 1/3 -2/3, Volant réglable en hauteur et profondeur, Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie, radars de recul, Allumage des feux automatique, Système de freinage d’urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection), Système de surveillance de l’attention du conducteur, Appel SOS (E-call), et My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite).

La présentation reste rudimentaire, avec des jantes tôle 16″, des rétroviseurs qui ne sont pas couleur caisse, et un habitacle sans écran central.

En finition de base, désormais seul un moteur est proposé : une offre bi-carburation qui permet de faire son plein de GPL pour réduire la facture de carburant.

Dacia Jogger Essential ECO-G 100 : 17990 euros

Dacia Jogger Expression 2024

Jogger Expression

Le deuxième niveau de finition du Jogger est le niveau Expression, facturé près de 2100 euros de plus que le Jogger Essential. L’équipement de série s’enrichit avec : Enjoliveur 16 » Atara Dark, Media Display ( écran 8 », 4 hauts-parleurs, réplication smartphone sans fil ), barres de toit modulables, feux anti-brouillard, volant soft feel, sellerie avec surpiqures grises, Lève-vitres arrière électriques.

Cette fois-ci toutes les motorisations sont proposées :

Dacia Jogger Expression ECO-G 100 : 20200 euros

Dacia Jogger Expression TCe 110 : 20700 euros

Dacia Jogger Expression Hybrid 140 4X2 : 25200 euros

Dacia Jogger Extreme 2024

Jogger Extreme

Cette fois-ci, il suffit d’ajouter 1300 euros pour accéder au niveau supérieur !

La dotation de série est complète avec : Climatisation automatique, Extended Grip, Caméra de recul, Carte mains libres, Sellerie spécifique Extreme avec surpiqûres Brun Cuivré, Jantes 16 » Mahalia diamantée noir avec cabochon Brun Cuivré, Vitres portes arrière/custode/lunette arrière surteintées, Stripping Extreme.

Dacia Jogger Extreme ECO-G 100 : 21500 euros

Dacia Jogger Extreme TCe 110 : 22000 euros

Dacia Jogger Extreme Hybrid 140 4X2 : 26500 euros

Quelle version choisir ?

Avec les nouvelles normes de sécurité européennes, le Jogger Essential est désormais bien doté à ce niveau-là. Seule la présentation pêche un peu…La version Expression aura donc notre préférence, et plutôt avec la motorisation TCe 110 ch. Celle-ci présente le meilleur compromis prix / performances, avec un meilleur agrément que la version GPL, et un prix bien plus attractif que la version hybride. Il faudra en effet du temps pour amortir les 5000 euros de plus réclamés par cette motorisation !

Dommage que les prix de cette motorisation viennent de prendre 500 euros de hausse, et qu’elle ne soit plus proposée sur l’entrée de gamme…